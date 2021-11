Arredo: scopri i mille usi (più uno) della cassettiera istockphoto 1 di 21 istockphoto 2 di 21 istockphoto 3 di 21 istockphoto 4 di 21 istockphoto 5 di 21 istockphoto 6 di 21 istockphoto 7 di 21 istockphoto 8 di 21 istockphoto 9 di 21 istockphoto 10 di 21 istockphoto 11 di 21 istockphoto 12 di 21 istockphoto 13 di 21 istockphoto 14 di 21 istockphoto 15 di 21 istockphoto 16 di 21 istockphoto 17 di 21 istockphoto 18 di 21 istockphoto 19 di 21 istockphoto 20 di 21 istockphoto 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un tempo utilizzata soprattutto in camera da letto, la cassettiera oggi diventa protagonista negli ambienti comuni, dal corridoio al soggiorno: insuperabile nel recuperare spazio, ha dalla sua versatilità e dimensioni che possono essere le più diverse e per questo si adattano a qualsiasi ambiente rimettendo ordine tra le mura domestiche.

Stimola la fantasia: bianco o nero? Colorato? Tinte neutre? Qualunque sia il tipo di arredi della nostra casa, con la cassettiera non possiamo sbagliare: che si opti per un ambiente minimal o al contrario super colorato e divertente, la parola d'ordine è sempre la stessa, "tutto a posto".

Moltiplica lo spazio: in case dalle metrature sempre più ridotte e dalle esigenze crescenti, trovare posto per tutto diventa a volte un'impresa difficile, ma le cassettiere ci vengono in aiuto con tanto spazio da poter utilizzare anche per sistemare le cianfrusaglie di cui non riusciamo proprio a disfarci.

Prova colore: vere outsider, le cassettiere anche coloratissime ritrovano un posto d'onore nella nostra abitazione e troneggiano nei living di tendenza. Non più dunque presenze timide relegate alle camere da letto di antica tradizione, anche se super romantiche nelle fogge che si rifanno al rococò o al barocco: le cassettiere oggi scelgono linee semplici e nette oppure dettagli in evidenza per mettersi in bella mostra.

Infinite forme e dimensioni: alte e strette, basse e larghe, ma anche ottenute con materiali di recupero. Le cassettiere sono camaleontiche e sanno adattarsi con facilità. Versatili al punto da trovare tanta capienza ovunque le si sistemi: l'unico limite è la quantità di roba che vi dobbiamo riporre e che a occhio e croce è sempre di gran lunga più di quanta riusciamo a metterne dentro.

Perfetta tappabuchi: una parete sguarnita? Un graffio sul muro? La piastrella è rotta? Oppure la tappezzeria si è macchiata? La cassettiera corre in nostro aiuto: elegante e discreta, sa nascondere alla perfezione qualsiasi piccolo o grande difetto della nostra dimora. Un aiuto importante ed un salvaspazio di cui non potremo più fare a meno.