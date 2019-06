Arredo: cinque idee per rinnovare il balcone senza spendere troppo Istockphoto 1 di 15 Istockphoto 2 di 15 Istockphoto 3 di 15 Istockphoto 4 di 15 Istockphoto 5 di 15 Istockphoto 6 di 15 Istockphoto 7 di 15 Istockphoto 8 di 15 Istockphoto 9 di 15 Istockphoto 10 di 15 Istockphoto 11 di 15 Istockphoto 12 di 15 Istockphoto 13 di 15 Istockphoto 14 di 15 Istockphoto 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sembra facile a dirsi e molto meno a farsi: già perché quando pensiamo al rinnovo dell'arredo di casa, l'idea di iniziare spendendo più del dovuto sicuramente ci assale e ci fa dubitare della nostra capacità di sognare. Ma arredarlo perché sembri nuovo quando si ha un budget limitato è possibile, vediamo come.



Un pavimento in legno tutto da calpestare: un rivestimento in legno è in grado di creare un effetto molto accogliente e consente di camminare liberamente scalzi anche sul terrazzo. La superficie è minima, trattandosi di uno spazio di dimensioni ridotte, quindi secondo gli esperti di Habitissimo, portale dedicato al mondo della ristrutturazione casa, il costo della pavimentazione in legno da esterni non sarà elevata, ma l’effetto sarà sicuramente “senza precedenti”.



Un orto urbano: quanto è facile regalare un tocco di colore al terrazzo? Bastano alcuni vasi colorati appesi alla parete per creare un magnifico orto urbano verticale. Non solo decorano il terrazzo, ma le piante aromatiche saranno perfette per essere utilizzate in cucina. Basilico, menta, rosmarino, peperoncini freschi: sono solo alcuni degli esempi di piante adatte a questo tipo di orto da città.



Un giardino verticale: nei balconi più piccoli è molto utile attrezzare le pareti per sfruttare lo spazio al massimo. Una parete verticale permette per esempio di appendere oggetti utili, piante e altre decorazioni sfruttando uno spazio che altrimenti resterebbe inutilizzato.



Bancali di legno riconvertiti: la tendenza di riciclare i bancali di legno continua. Sul web si trovano molti tutorial utili per costruire con i bancali non solo i divani, ma anche tavoli e mobili di diverso genere perfetti per gli esterni. Un modo sicuramente ecologico ed economico per creare l’ambiente ideale in un balcone: se poi si aggiungono dei cuscini colorati l’effetto sarà quasi miracoloso.



Mobili semplici e accessori ancora di più: il vero segreto quando si decide di decorare un balcone è di scegliere mobili dalle linee semplici che non rubino troppo spazio e che eventualmente siano anche pieghevoli. In commercio ormai esistono modelli low cost da esterni di tutti i tipi e per tutte le tasche e lo stesso vale per gli accessori, come i cuscini e le lampade da esterni. Provare per credere!