Cancro al seno: la prevenzione resta la prima arma per combatterlo

Benché possa colpire anche in giovane età, l’incidenza aumenta con il passare degli anni e la maggioranza dei casi viene diagnosticata nelle pazienti over 50 .



Il

tumore al seno

tassi di guarigione molto alti

diagnosi precoce e all’avanzamento delle cure

oggi hagrazie alla, sempre più efficaci e mirate.

La

chirurgia

meno invasiva

nuovi protocolli chemioterapici e immunoterapici

nuove terapie specifiche

tumore al seno

ha compiuto grandi progressi diventandoe risparmiando così tessuti e organi; sono stati sviluppatie sono state introdotteper i diversi tipi diche agiscono sui meccanismi molecolari alla base della malattia.

La

prevenzione

prima arma contro il cancro

sensibilizzare la popolazione sul tema

rimane tuttavia lae per questo è fondamentale

Quest’anno la

Breast Unit

IRCCS Ospedale San Raffaele

dottor Oreste Gentilini

Elenoire Casalegno,

ambasciatrice della cultura della prevenzion

canali social

dell’, diretta dal, ha un’alleata speciale,che saràe sui tutti i suoi

La

conduttrice, attrice e modella

impegnata nel sociale

bisogni delle donne in momenti di fragilità

madrina di Salute allo Specchio

pazienti in terapia oncologica

Oreste Gentilini

primario

Chirurgia della Mammella

Elenoire avvicinerà i follower

prevenzione

mese di ottobre

è da sempree attenta ai: è infatti anche, la Onlus collegata all’IRCCS Ospedale San Raffaele che si prende cura delleaffinché ritrovino se stesse oltre la malattia.Quest’anno, insieme al dottor, che è anchedell’unità didel San Raffaele,al mondo dellae, per tutto il, posteranno contenuti sul tema.

Un

evento online in diretta

17 ottobre alle 17:00

Facebook di Gruppo San Donato e Ospedale San Raffaele

Elenoire

Gentilini

organizzato ilsui canalisarà l’occasione per interagire cone il dottor, secondo il quale: "Ognuno di noi nella sua quotidianità può compiere gesti di prevenzione primaria scegliendo di evitare il fumo, l’eccessivo consumo di alcolici, il sovrappeso, la sedentarietà e la cattiva alimentazione. Accanto a questi però è bene sapere che esiste una prevenzione secondaria, che riveste un ruolo cruciale nella lotta al tumore al seno, che si basa sulla diagnosi precoce: si tratta di tenere il proprio seno sotto controllo con esami semplici e non invasivi, come ecografia o mammografia, e anche attraverso l’autopalpazione".

"I numeri inerenti ai casi di donne che ogni giorno si ammalano sono a noi noti" continua

Elenoire Casalegno

. "La medicina c’insegna che la prevenzione è fondamentale per la nostra salute, per il nostro benessere; la prevenzione deve essere, per ogni donna, una carezza che fa a se stessa, un gesto d’amore concreto, la dimostrazione di quanto possiamo amarci".

Elenoire

miglioramento delle cure

tumore al seno

progetto

ricerca clinica internazionale

ricostruzione del seno

tecnica pre-pettorale

innovazioni

trattamento chirurgico

ha scelto inoltre di contribuire concretamente alper ilimpegnandosi a sostenere undidell’IRCCS Ospedale San Raffaele sullacon unache rappresenta una delle principalinelper questa patologia.

Nonostante i miglioramenti osservati,

il 30-40% delle donne

intervento di mastectomia

innovativa tecnica

ricostruzione del seno

risultati eccellenti

aspetto esteriore

ripresa funzionale post-operatoria

che hanno un tumore al seno deve essere sottoposte a un. Grazie a questadisi possono ottenerein termini die di

L'obiettivo è

raccogliere velocemente dati solidi

offrire a ogni donna

soluzione migliore

salvaguardarne la qualità di vita

all’interno del network internazionale EUBREAST per poterla