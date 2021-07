Vacanze? E’ il momento di prendersi cura delle mani: ecco come averle bellissime

Prendersi del tempo per sé è il miglior investimento da fare in vista delle vacanze : le cattive abitudini che rovinano mani e unghie durante l’anno vanno eliminate, mentre diventa fondamentale prendersene cura per mantenerle forti, sane e lucenti. Ecco dunque cosa fare per avere estremità super femminili da mostrare con orgoglio e fare il pieno di "like".

Alimentazione corretta: mangiare bene e nutrirsi in maniera sana è fondamentale per il benessere del nostro organismo in generale e naturalmente anche per le unghie. Per rafforzarle sì a cereali, latticini, legumi, uova, pesce, germe di grano e riso integrale: perfetti per irrobustire gli annessi cutanei, sono anche alla base della dieta mediterranea, le cui proprietà benefiche sono ormai acclarate e che è un regime alimentare facilissimo poter seguire, soprattutto in estate.

Proteggiti con i guanti: molte di noi hanno la pessima abitudine di lavare i piatti o di pulire casa senza indossare i guanti. Adesso che ne abbiamo capito l’importanza a causa della pandemia, ricordiamoci di indossarli sempre: oltre che da virus e batteri, i guanti proteggono mani e unghie da solventi o da prodotti troppo aggressivi. Se lasciamo le mani nude, le unghie subiscono un doppio attacco: rimangono bagnate troppo a lungo e sottoposte a contatto con sostanze chimiche dannose, come ad esempio i detersivi per piatti. Indossare i guanti è un must anche quando ci dedichiamo a tutti gli altri mestieri di casa, perché microbi e umidità sono nemici acerrimi delle unghie. Unghie fragili, gialle o che si sfaldano perché troppo sottili sono i motivi per cui le nostre mani vengono troppo spesso nascoste: è ora di cambiare tattica.

Onicofagia, proviamo a superarla: mangiare le unghie è un comportamento molto comune, che andrebbe però assolutamente evitato. Mangiucchiarle spesso per ansia o nervosismo le mantiene umide a causa della saliva che le indebolisce, rendendole fragili e pronte a spezzarsi facilmente per un nonnulla, oltre a farle apparire disomogenee. Smettere non è impossibile, anche se faticoso: possiamo ricorrere ai molti tipi di smalti dal gusto insopportabile che si trovano in commercio. Per un’azione fortemente deterrente, possiamo scegliere un colore molto acceso per lo smalto da applicare: quando lo vedremo rovinato ci penseremo due volte prima di rosicchiare ancora le unghie.

Lasciale respirare: le unghie colorate sono davvero molto belle da guardare e sexy da esibire, ma tenere perennemente lo smalto non è una buona mossa. Dipingere le unghie ogni giorno senza lasciarle mai libere di essere naturali e godere della luce naturale del sole è un errore, che può portare ad avere unghie indebolite e ingiallite, a causa dei pigmenti colorati presenti nei prodotti chimici. Se le nostre estremità non ci piacciono al naturale, il consiglio furbo è di togliere lo smalto alla sera prima di andare a letto e rimetterlo la mattina successiva: qualche ora di libertà sarà comunque salvifica.

Preferisci la lima: una attenzione che può fare la differenza è l’uso delle forbici. Pratiche e quasi indistruttibili sono una gran tentazione; tuttavia, vanno evitate il più possibile quando si tratta di accorciare le unghie, perché le indeboliscono. Semaforo verde per la lima, assai più delicata e sicuramente più precisa nell'accompagnare dolcemente la forma delle nostre preziose estremità.

Quando il tempo è tiranno: siamo in vacanza, ma non abbiamo tempo è voglia di dedicare troppo tempo alla manicure? Puntiamo su una beauty routine veloce ed efficace: sì a uno smalto curativo trasparente anti-giallo, da applicare per almeno un giorno a settimana e ad una buona crema idratante per rendere la pelle delle mani morbida e liscia e le cuticole poco evidenti da tenere sempre a portata di mano. Anche il "nude look" ha il suo fascino e può risultare seducente anche senza essere troppo evidente.