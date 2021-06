Bella in cinque minuti: scommetti che puoi farcela?

Dopo il lungo periodo di restrizioni, si ritorna pian piano a una vita (quasi) normale e gli impegni, tra lavoro, famiglia e amici, cominciano di nuovo ad affollare la nostra giornata . Tuttavia, prendersi cura di sè è doveroso per sentirsi al meglio e per avere un aspetto che ci soddisfi: per essere sempre in perfetta forma e a posto basta seguire qualche dritta salva tempo .

1 - Un sonno ristoratore: la prima regola di bellezza è dormire bene e per un tempo sufficiente. Oltre che per avere un aspetto sano e luminoso, il sonno è un formidabile alleato per il benessere di corpo e mente: se non riposiamo abbastanza, saremo stanche, svogliate e disattente. Non sempre tuttavia dormire in maniera soddisfacente è facile: spesso stress, stanchezza e pensieri affollano la mente e impediscono di cadere tra le braccia di Morfeo non appena coricate. Il consiglio furbo? Anche se le giornate si allungano, evitiamo di andare a letto troppo tardi, anticipiamo il momento del sonno e sfruttiamo le prime ore della notte, quelle che ci garantiscono un sonno più profondo: al mattino avremo un aspetto fresco e riposato, capace di farci sentire positive e bellissime anche appena sveglie.

2 - Il mattino ha l’oro in bocca: dopo aver riposato e aver dedicato al sonno un tempo sufficiente, il passo successivo per la nostra bellezza è la sveglia: chi lo direbbe, infatti, che svegliarsi presto è una coccola? Eppure, puntare la sveglia prima del solito ci regala una serie di vantaggi (quasi) insospettabili. Innanzitutto, saremo più tranquille, perché la possibilità di alzarsi con calma fa iniziare la giornata con maggior tranquillità e senza stress; possiamo dedicarci del tempo per qualche esercizio fisico, come lo stretching, lo yoga, la meditazione o qualunque altra attività capace di risvegliare corpo e mente con dolcezza; fare una doccia rigeneratrice, per una sferzata di freschezza e buonumore; avere qualche minuto extra da dedicare alla cura del viso, a cui fare un piccolo massaggio per ridurre il gonfiore della notte ed esibire un volto luminoso e tonico.

3 - Beauty routine veloce, veloce: al mattino, se siamo di corsa, niente di più facile che trascurare la cura del viso, a cui dedichiamo una lavata veloce con un po' di acqua. Errore: il viso ha bisogno di cure per poter garantire una epidermide luminosa ed elastica.Tra i consigli beauty che non si possono proprio tralasciare, quello di dedicare il tempo minimo necessario per detergere e idratare correttamente la pelle è forse il più importante. Per una beauty routine efficace, puntiamo su prodotti specifici per detergere accuratamente l’epidermide e nutrirla in profondità: bellezza radiosa e luminosità sono garantite.

4 - Bere tanta acqua: una corretta idratazione è fondamentale per il buon funzionamento del nostro organismo. Composto al 70% di acqua, il nostro corpo necessita di questo straordinario elemento anche per regalarci la bellezza: bere tanta acqua, soprattutto nella stagione calda, è fondamentale e utile per allontanare la fatica, depurare il corpo, garantire alla pelle elasticità, luminosità e un aspetto giovane e tonico. Portarsi sempre una bottiglia di acqua, soprattutto in estate, è importante, ma possiamo anche ricorrere al tè verde o a bevande detox, purché sempre prive di zuccheri aggiunti.

5 - Crema idratante, repetita iuvant: tra i cosmetici che in genere non mancano mai, la crema idratante è certamente al primo posto. Tra gli errori da evitare, però, quello di ritenere sufficiente un sottile strato filo di crema passato sul viso al mattino pensando di assicurarci la pelle idratata e tonica tutto il giorno. In realtà, anche con la bella stagione l’epidermide necessita di una cura costante nella giornata: aria condizionata negli uffici, caldo eccessivo, esposizione al sole possono disidratare e arrossare la cute. Il suggerimento è quello di portare con sé un po' di crema (o magari anche un siero) da applicare più volte nell’arco della giornata, che può essere integrata o sostituita da una crema con protezione solare, perfetta per schermare l’epidermide dai raggi del sole e dalla luce dei PC.

6 - Burrocacao per le labbra: tra i must have per la beauty routine facile e veloce c’è sicuramente il burrocacao o il balsamo per le labbra, indispensabile per assicurare alle labbra un aspetto sano e morbido anche sotto alla mascherina. Per una bocca morbida, passare uno stick idratante per le labbra è l’ideale, perché si può applicare senza specchietto, non macchia, né tinge, ma è capace di donare lucentezza e dolcezza alle labbra in pochissimi secondi: anche in questo caso, però, ricordiamo di ripetere spesso l’operazione durante la giornata.

7 - Rinfrescare la pelle: per una autentica bellezza, rinfrescare il viso e collo durante il giorno è fondamentale. Sì dunque ad acqua fresca o, meglio ancora, ad acqua di rose da spruzzare direttamente sul volto per tonificare la pelle; puntiamo invece su camomilla o lavanda per purificare la cute e calmare i rossori. Niente di più veloce dunque che una semplice spruzzata per ridare vigore e luminosità alla pelle del viso, riducendo gli effetti della stanchezza o del calore eccessivo per un aspetto tutto da instagrammare.

8 - Anche i capelli vanno curati: per una beauty routine che si rispetti, mai trascurare la chioma. A causa dello smog o dell’aria condizionata, o per lo stile di vita o l’alimentazione, i capelli possono sporcarsi in fretta e appesantirsi: per mantenerli lucenti e puliti, meglio legarli in modo elegante evitando che si sporchino. Per evitare di rovinare l’acconciatura, optiamo per capelli raccolti in modo molto morbido, veloci da slegare e da riaggiustare facilmente con le mani e un colpo di spazzola, comodissimi oltretutto per cambiare look a seconda di quello che ci troveremo a fare con la certezza di essere sempre perfette e in ordine.

9 - Attenzione al make up: truccarsi è una pratica che accomuna tutte anche se, con l’uso della mascherina, ci siamo forse un po’ disabituate. Per evitare che con il caldo e con l’umidità il make-up coli o necessiti di un ritocco, meglio puntare su un trucco leggero, capace di valorizzarci senza appesantirci e non richieda perdite di tempo. Scegliamo tonalità chiare, prodotti delicati e rossetti a lunga tenuta, se proprio non possiamo rinunciare. Attenzione a non dimenticare mai di struccarci alla sera prima di andare a dormire: detergere il viso serve a eliminare il make-up, ma anche a rimuovere le sostanze dannose, che possono aumentare l’impurità della pelle.

10 - Outfit, stile personale: ultimo, ma non meno importante, è un consiglio beauty che riguarda il nostro look. Qualunque sia la giornata che ci attende, mai cedere a compromessi e scegliere sempre l’abbigliamento che ci fa sentire comode e a nostro agio. Non si tratta di essere trasandate o disordinate, ma nemmeno di indossare capi che non sentiamo vicini al nostro modo di essere e al nostro stile o comunque scomodi. Sì dunque a tessuti freschi e leggeri, morbidi e confortevoli da indossare tutto il giorno con facilità: saranno l’ideale per sentirci a posto e perfette, regalando qualche punto in più alla nostra autostima. E si sa, niente di meglio che pensare positivo per apparire ancor più belle e desiderabili...