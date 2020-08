Vacanze al capolinea? Scopri come affrontare il rientro in cinque mosse

Per molti il ritorno a casa e al lavoro può essere difficile: si chiama “sindrome da rientro ” quello stato d'animo per cui ci si sente tristi e giù di corda per la fine delle vacanze. Occorre invece rimanere sorridenti e riprendere la vita quotidiana con energia e buon umore : vediamo come fare.

Dopo la fine, un nuovo inizio: il termine delle vacanze segna l’inizio di un nuovo anno. Basta intristirsi rimuginando sulle vacanze finite, facciamo invece progetti piacevoli per il prossimo autunno: se abbiamo sperimentato un nuovo hobby o uno sport che ci ha appassionati, iscriviamoci a una associazione, un circolo o a una scuola che ci permetta di coltivare questa passione. Potrebbe trattarsi di un corso per immersioni subacquee, oppure di ballo latino americano, o - perché no - di cucina etnica e della lingua del posto che ci ha rubato il cuore in vacanza e dove ci piacerebbe ritornare.

Un passo dopo l’altro: una delle cose più deleterie in assoluto è passare da zero a cento in pochi istanti. Il nostro fisico non è un’auto di Formula 1: e, anche se può assecondarci in modo scattante, arriverà il momento di fare i conti. Evitiamo di fare i Super Eroi dei fumetti: non sarà certo sufficiente una giornata per smaltire tutti gli arretrati accumulati al lavoro durante la nostra assenza, né potremo avere una casa che brilla con tutti i bagagli disfatti e il guardaroba estivo lavato e stirato alla perfezione. Stiamo tornando da una meritata pausa di dolce far niente e quindi dobbiamo riprendere il lavoro con gradualità. Se ci è possibile, evitiamo di affollare subito di impegni la nostra agenda lavorativa e impariamo a ignorare per qualche giorno quel po’ di disordine che inevitabilmente si è creato in casa: lo stress è in agguato e sarebbe un peccato perdere nel giro di poche ore tutti i benefici delle vacanze.

Tieni il tempo: un valido ausilio contro lo stress può venire dal conservare quanto più possibile alcune delle dolci abitudini che avevamo in vacanza. Ad esempio, se abbiamo fatto molto sport, ritagliamoci il tempo per un giro in bicicletta o almeno per una passeggiata prima di cena e, nel fine settimana, concediamoci una bella nuotata in piscina, se il mare o un lago sono troppo lontani. Anche se la sveglia al mattino ha ricominciato a suonare, assicuriamoci di dormire un numero sufficiente di ore. Se leggere è la nostra passione, manteniamo uno spazio tranquillo per il nostro libro preferito e se siamo dipendenti dalle serie TV forziamoci a spegnere prima che si facciano le ore piccole senza rendercene conto.

Gratifica il palato: prima di porci il problema di come rimetterci in linea se ci siamo concessi qualche stravizio alimentare, possiamo mantenere vivo lo spirito vacanziero continuando a mettere in tavola i sapori che ci hanno accompagnato nel periodo di ferie. Se abbiamo acquistato come souvenir i prodotti gastronomici del luogo, è il momento perfetto per metterli in tavola e magari condividerli con gli amici in qualche allegra serata conviviale. Se siamo stati in luoghi lontani, una cena in un ristorante etnico ci può fare rivivere ricordi piacevoli del Paese visitato.

Tintarella cittadina: il sole resta il migliore alleato del buon umore e della serenità. Sì dunque ad attività all'aria aperta, anche se siamo in città: il sole fa sempre bene, pur se non è limpido e brillate come nelle località di vacanza. Stare il più possibile fuori di casa quando non fa troppo caldo è il modo migliore per liberare pensieri positivi e far durare il più a lungo possibile il bel colorito sano e ambrato delle vacanze.