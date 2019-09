Strategie da rientro 3 settembre 2019 05:00 Una chioma da urlo anche dopo le vacanze: scopri come fare Il rientro in città può essere traumatico per la nostra capigliatura, ma ritrovare la morbidezza perduta si può: ecco come correre ai ripari

Salsedine, cloro e vento hanno messo a dura prova i nostri capelli, rendendoli secchi, opachi e sfibrati. A vacanze finite, rimettiamoci in ordine partendo dalla testa: ecco un piccolo vademecum per recuperare una chioma morbida, sana e luminosa, decisamente all'altezza della stagione che sta per cominciare.

Protezione sempre: prevenire è meglio che curare. Per evitare che acqua salata, sole e cloro alla lunga rendano i capelli stopposi, aridi e opachi è utile usare regolarmente un olio naturale da applicare sulle lunghezze per proteggerle. Tra i tanti possiamo scegliere fra olio di jojoba, che si assorbe con facilità, ma vanno benissimo anche l'olio di cocco, l'olio di argan e il burro di karité. Basta massaggiare l'olio con dolcezza per avere subito capelli più forti e splendenti.



Sane abitudini: per avere capelli belli, lucidi e fluenti occorre saper essere gentili con la nostra chioma. Mai dimenticare di sciacquare i capelli da cloro e salsedine: basta una semplice doccia con acqua dolce, evitando di usare lo shampoo ogni volta che laviamo i capelli per non stressarli inutilmente. Sì invece a un olio naturale per un impacco da applicare e lasciar agire per qualche minuto, che poi andremo a risciacquare sotto la doccia a fine giornata. Lavare i capelli troppo spesso può favorire la secchezza e alla lunga renderli opachi e fragili: risparmiamo tempo ed evitiamo inutili lavaggi.



Ne basta poco: versare lo shampoo direttamente sui capelli è una pessima abitudine che dobbiamo decisamente abbandonare. Non è certo un caso che i parrucchieri ne versino giusto una noce in una ciotola per poi stemperarla con acqua tiepida. Non trascuriamo inoltre di massaggiare la cute con movimenti delicati, circolari e profondi, per poi passare alle lunghezze: in questo modo solleciteremo la circolazione, favorendo la ricrescita, eviteremo di stressare inutilmente i capelli e scopriremo con grande soddisfazione che è sufficiente usare meno prodotto rispetto a quanto facciamo di solito.