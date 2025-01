Le tisane anti-freddo: calde e golose come una coccola

PER COMBATTERE I MALANNI DA RAFFREDDAMENTO – Quando siamo raffreddati, una buona tisana calda ha in primo luogo l’effetto benefico di idratare l’organismo, a cominciare dalle mucose delle vie respiratorie, alleviando i sintomi di mal di gola e congestione nasale. Le erbe migliori migliori in questi casi sono lo zenzero e la cannella, da utilizzare insieme a limone e miele. Chi non ama il sapore speziato di questi infusi può optare per l’eucalipto o per la salvia, le cui proprietà decongestionanti aiutano a liberare le vie respiratori, ma queste erbe sono da evitare se soffriamo di ipertensione. Meglio, in questi casi, ricorrere alla melissa, utile per decongestionare le vie aree, per combattere il raffreddore e per rinforzare le difese immunitarie. Anche il timo può essere utile, grazie alle sue proprietà fluidificanti, che favoriscono l'eliminazione del muco.