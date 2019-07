Belle e comode 23 luglio 2019 05:00 Tacchi alti: essere glamour senza soffrire si può, ecco come I tacchi sono indispensabili per una serata speciale o una festa in discoteca, ma le nostre estremità si lamentano. Scopri come scongiurare il mal di piedi ed essere comunque bella e sexy

Tacchi alti, un'autentica arma di seduzione a cui non possiamo, né vogliamo, rinunciare. Una scarpa tacco 12 ci fa sentire desiderabili e assolutamente bellissime, ma dolore e gonfiore sono dietro l'angolo, tantopiù che in estate il caldo certo non aiuta. Ecco quindi come limitare il danno e continuare ad esibire gambe lunghissime e andature sinuose e super provocanti.

Il dilemma è sempre lo stesso: belle comode o desiderabili e glamour? Purtroppo, tra sneackers e tacchi a stiletto la via di mezzo non esiste, si tratta di due modi di essere, oltre che di due tipi di scarpe dal carattere e dall'uso molto differenti.



D'altra parte, ci sono occasioni in cui il tacco è davvero irrinunciabile e quindi portarsi appresso un bel paio di ballerine da tenere in borsa per un cambio salvapiedi non appena il dolore si fa insopportabile è cosa buona e giusta, ma anche piuttosto furba.

Tentare di arginare il dolore e vincere la dura guerra contro il mal di piedi è comunque possibile: ecco qualche suggerimento da tenere sempre presente!



Step by step: se non abbiamo mai portato il tacco 12, il passaggio dalle ballerine al trampolo in un colpo solo non è una buona mossa: partire con moderazione, magari con un tacco medio, da 5 o 6 centimetri, è decisamente consigliato, anche per non avere il tipico incedere noto come "camminata sulle uova", che ci fa ottenere un effetto ben lontano dalla sensualità a cui stiamo puntando. L'idea furba? Sì a scarpe con la zeppa o con plateau: non sono certo sensuali come le pump, ma hanno il notevole pregio di regalarci qualche centimetro in più e di farci resistere molto più a lungo al desiderio di camminare a piedi scalzi o di rimetterci le agognate pantofole.