Stop al malumore: cinque consigli pratici per tornare a sorridere

In questo periodo così difficile è normale essere preda dello sconforto e, non potendo uscire e incontrare gli amici e le persone a cui siamo affezionati, cadere in uno stato di malumore quasi costante . Ma è importante al contrario ritrovare un po' di serenità e riuscire a sorridere : ci farà sentire meglio e potremo affrontare con maggiore energia i prossimi giorni.

Il senso di impotenza, unito alle preoccupazioni per la salute e per il lavoro, sicuramente non aiuta a restare allegri, ammettiamolo. Tuttavia, trovare il modo di sorridere è importante per affrontare il periodo complicato che ci aspetta e anche per non rendere la convivenza ancor più dura di quanto già non sia.

Ecco allora qualche suggerimento utile per provare a cambiare atteggiamento e vedere il bicchiere un pochino più pieno.

Il telefono, la tua voce (e non solo): chiacchierare è bello, condividere emozioni, pensieri, riflessioni ci aiuta a non sentirci soli e ci offre l'opportunità di stemperare le nostre paure ascoltando le opinioni dell'altro. Non solo chat, non solo messaggini: riprendiamo la sana abitudine di fare conversazione e aiutiamoci con la tecnologia per fare video chiamate: saremo costretti a sistemarci per bene evitando di lasciarci andare, come spesso capita quando non si mette il naso fuori dalla porta per settimane.

Stai sconnessa: se ci sentiamo particolarmente giù di corda, meglio evitare di continuare a leggere le notizie, specie se, come in questo periodo, non sono particolarmente confortanti. Inoltre, guardare sui social cosa fanno le star, che anche quando sono struccate sono assolutamente meravigliose e sorridenti, potrebbe farci sentire ancora peggio: meglio evitare. Per ritrovare la serenità, riprendiamo in mano un libro: anche se lo abbiamo già letto, sarà un momento di evasione in cui staccare la mente dai pensieri più bui.

Guarda un bel film: la televisione è un'ottima compagnia e se desideriamo ritrovare un po' di buonumore, niente di meglio che optare per un bel film che ci faccia sorridere o evadere dalla triste quotidianità. Una commedia divertente o una pellicola romantica, anche se sono classiconi hanno lo straordinario potere di distrarci. La TV digitale, con la sua infinità di canali, è sicuramente in grado di soddisfare i desideri di tutti.

Addolcisci il palato: la cioccolata è il cibo degli dei non a caso: infatti, non solo aumenta i livelli di serotonina il nostro sistema corpo-mente è chimica pura. Il cioccolato aumenta i livelli di serotonina, detto anche l'"ormone del buonumore", ma grazie al contenuto di magnesio, ci regala calma e serenità. Niente di meglio dunque che rendere un po' più dolce lo stare a casa che lasciandoci coccolare da una tavoletta, o visto che siamo vicini alla Pasqua, con qualche ovetto scovato al supermercato. Unica raccomandazione: sia per la linea, che per i benefici, meglio scegliere il cioccolato con una percentuale di cacao non inferiore al 70%: oltre a far bene, non alimenterà il senso di colpa.

Concediti il lusso: siamo in casa, va bene. Ma chi ci impedisce di pensare alla bella stagione che sta per arrivare e ai tempi migliori che certamente si prospetteranno in futuro? Allora invece che usare le gambe, diventiamo ancor più animali da tastiera e iniziamo a sfrugugliare tra i tanti e-shop presenti sul web. Moda a prezzi vantaggiosi, arredi e complementi per la casa, profumi e cosmetici per approfittare del tanto tempo libero e rimetterci in forma come mai prima. Quante volte abbiamo sospirato lamentandoci di non avere tempo? Ecco, adesso ne abbiamo e tanto anche: se non ci regaliamo ora qualche sfizio, allora quando?