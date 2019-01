Sauna finlandese: le sai proprio tutte?

La sauna finlandese è una terapia di calore passivo molto usata per favorire il rilassamento; si svolge in un ambiente tutto di legno , tipicamente quello ottenuto dall'abete rosso o dal pioppo, con panchine a varie altezze per sentire più o meno calore (naturalmente, più in alto è la panca, più il calore è percepito) e una temperatura che varia tra gli 80 e i 100 gradi centigradi . Scopriamo insieme tutti i vantaggi per la nostra salute che questa pratica millenaria ci può regalare.

La sauna finlandese, che non va confusa con il bagno turco, che è umido e con i vapori, si basa sui benefici derivati dall’esposizione diretta del corpo ad un calore intenso, al fine di favorire il rilassamento, il riequilibrio delle energie e la purificazione dell'epidermide.

I benefici si possono apprezzare nell'immediatezza, soprattutto per quanto riguarda la pelle, il cuore e il miglioramento delle difese immunitarie, ma anche nel lungo periodo, soprattutto nella riduzione delle infezioni delle vie respiratorie ed nel miglioramento complessivo dell'epidermide, che risulterà visibilmente rinnovata.



Rilassati: la sauna va affrontata in assoluta calma, senza fretta e con esposizioni anche ripetute, più o meno lunghe a seconda del tipo di sauna che si sceglie e in base alla temperatura. Se l'obiettivo è quello di rilassarci è sconsigliabile entrare in sauna subito dopo aver fatto sforzi fisici, ma è bene accedervi solo quando si è già sufficientemente riposati. Anche all'interno della sauna non bisogna affaticare la muscolatura o fare esercizi, che richiederebbero uno sforzo della respirazione e della circolazione sanguigna, sovraccaricando il cuore inutilmente.



Pelle al top: la sauna favorisce una profonda pulizia e purificazione della pelle. L'eliminazione delle tossine attraverso la sudorazione, al fine di favorire la dispersione di calore verso l'esterno, purifica i pori eliminando le impurità.



Amica del cuore: circolazione al top grazie allo sbalzo di temperatura, che migliora il sistema circolatorio centrale e periferico. Il calore infatti causa la dilatazione dei vasi sanguigni ed un rapido aumento delle pulsazioni cardiache.



Addio allo stress: la sauna ha un effetto tonificante e rilassante e riduce lo stress. L'aumento della temperatura corporea ha effetti benefici sulla muscolatura, che si rilassa e diminuisce la sua tensione. Oltre a combattere dolori, ansia e depressione, la sauna favorisce il senso di rilassatezza e serenità.



Non proprio una dieta, ma...: fare una sauna non ha effetti specifici sul dimagrimento, tuttavia l'aumento della circolazione sanguigna e lo smaltimento delle tossine può favorire indirettamente la riduzione dell'adiposità soprattutto nelle zone colpite da cellulite. Il peso che si perde durante la seduta in sauna è legato alla sola perdita di liquidi con il sudore, ma l'aumento della frequenza cardiaca fino a 120-150 battiti al minuto è paragonabile a quello ottenuto con un esercizio fisico di intensità bassa o moderata e quindi aiuta l'organismo a bruciare più calorie.



Altolà, infezioni: la sauna rinforza il sistema immunitario; grazie alle alte temperature infatti vengono eliminati i batteri che causano le infezioni. Inoltre, la sauna aiuta a prevenire le febbri, perché calibra la temperatura corporea e i sistemi di termoregolazione.