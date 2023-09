Un pieno di bellezza: semplici strategie per una pelle al top

1 - PRIMO STEP, INIZIA CON L'ESFOLIAZIONE: lo scrub è una vera coccola per la pelle in vista dell'autunno dopo la lunga esposizione all'aria aperta e al sole. Ideale per eliminare le cellule morte e rendere liscia l'epidermide, è anche un ottimo mezzo per assicurare il nutrimento corretto alla pelle e riportarla alla sua normale bellezza. Se l'obiettivo è restituire al viso la naturale luminosità, ma senza stressare troppo l'epidermide allo stesso tempo, effettuare uno scrub una volta a settimana va benissimo. Levigare la pelle attraverso lo scrub stimola la rigenerazione cellulare consente all'epidermide di respirare e di affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione. Dopo questo trattamento, la pelle è pronta per ricevere al meglio le sostanze in grado di nutrirla in profondità in modo naturale e armonico.

2 - UTILIZZA INGREDIENTI SEMPLICI: i rimedi della nonna sono perfetti per iniziare a esfoliare l'epidermide. Un composto semplice dall'effetto immediato è quello ottenuto con lo zucchero: ricco di acido glicolico, lo zucchero regala un'azione esfoliante delicata, particolarmente adatta anche per il viso e le labbra screpolate. Si mescola lo zucchero con olio di cocco, altamente nutriente, o con il miele a cui aggiungere poi un cucchiaio di succo di limone fresco, il tocco finale. Il limone, oltre ad avere potere detossinante, aiuta a diluire il composto rendendolo facile da spalmare. Se la pelle è secca o particolarmente sensibile, si può sostituire al succo di limone un cucchiaio di yogurt o latte, perfetti per dare un fresco sollievo. Un altro scrub fai da te, goloso e utile, è quello alla frutta: colorato e prezioso, si tratta di uno scrub ottenuto frullando sale o bicarbonato con un cucchiaio di miele alla frutta che sarà stato preventivamente preparato. Un piccolo segreto di bellezza? Puntare su frutti ricchi di vitamina C, come fragole e kiwi, per un'azione antiossidante e detox per la pelle; mentre la banana, ricca di vitamina B2, magnesio e potassio, è perfetta per disintossicare e nutrire la pelle secca. Infine, usiamo mela e limone, ricchi di vitamine e ideali in autunno, per restituire tonicità.

3 - NON DIMENTICARE MASCHERA VISO E SIERO IDRATANTE: tra i trattamenti viso che non possono mancare perché di comprovata efficacia, ci sono le maschere viso, autentiche super stars. In commercio se ne trovano tantissime tra cui scegliere, ma per iniziare è preferibile puntare su una maschera viso purificante ed esfoliante, in grado di eliminare le impurità del viso, a cui fare seguire una adeguata applicazione di siero e crema idratante. Per un viso di luminosa bellezza, mai dimenticare di applicare entrambi i prodotti due volte al giorno, mattino e sera, massaggiando delicatamente per stimolare la micro circolazione. Una vera amica per rinnovare la pelle dopo il periodo estivo è la vitamina C, capace di favorire e di stimolare la produzione di collagene ed elastina, fondamentali per la salute e la bellezza dell'epidermide. Non sempre la quantità che si assume attraverso gli alimenti è sufficiente, per cui potrebbe essere utile fare ricorso all'integrazione alimentare. Optiamo comunque per creme e sieri che contengano anche vitamina E, carotenoidi, magnesio e zinco, fondamentali per la produzione di acido ialuronico, tra i componenti strutturali più importanti della nostra pelle.

4 - TERMINA CON UN IMPACCO NATURALE: è possibile fare ricorso a un impacco naturale a base di spezie da applicare sul viso per un'azione detox. Per dare una sferzata di energia e prepararci per l'autunno, la cannella è l'ideale: oltre a essere benefica contro le infiammazioni della pelle, è valido ausilio per contrastare brufoli e punti neri. Grazie all'aroma intenso, le proprietà antibatteriche e antinfiammatorie, sarà una piacevole carezza sulla pelle soprattutto aggiungendone la punta di un cucchiaino in una ciotola con yogurt, miele e olio vegetale. Il consiglio beauty è dedicarsi un massaggio delicato e circolare sulla pelle, lasciando in posa l'impacco per quindici minuti circa, da sciacquare poi con acqua tiepida. Avere una pelle al top non è mai stato così facile!