Olio EVO: dalla tavola alla beauty routine, dieci cose che forse non sai

come l', soprattutto quelli a "chilometro zero" e dalla eccellente e comprovata qualità, diventano unanche per laLadunque è capace d'indicare la strada, proprio come afferma la, dietista nutrizionista, farmacista e autrice del best seller "Health Revolution, i 5 Pilastri della salute", perché fornisce una risposta corretta ai nostri bisogni e può, grazie all’uso di tecnologie all'avanguardia, dare vita adi grandissimo pregioper la nostra

1 - Olio EVO, il cosmetico usato anche da Cleopatra

: l'olio extra vergine di oliva è conosciuto fin dall'antichità per le sue proprietà benefiche e come cosmetico. Tra le prime a scoprirne i benefici vi furono, secondo la leggenda, la dea della bellezza Afrodite e successivamente la bellissima Cleopatra, regina d'Egitto, che fece ampio uso di unguenti profumati a base di olio di oliva, di cui apprezzava l’eccezionale effetto ringiovanente sulla pelle e illuminante sui capelli, come testimoniato da numerosi reperti archeologici.

2 - Conosciuto anche da Omero:

consumato in tutta l'area del Mediterraneo, ai tempi del grande poeta greco questo alimento prezioso per la salute, in virtù delle sue eccezionali caratteristiche veniva chiamato "oro liquido". L'olio EVO, alimento principe nella dieta mediterranea, appartiene al nostro patrimonio culturale, salutistico e gastronomico, quello che universalmente viene definito "Heritage of Italian Lifestyle", patrimonio dello stile di vita italiano.

3 - Protagonista della cosmesi contemporanea:

la cosmesi moderna ha fatto tesoro delle testimonianze millenarie e oggi propone trattamenti di bellezza in formulazioni innovative, che valorizzano al massimo le numerose proprietà dell’olio EVO. L’olio d’oliva infatti è ideale per trattare le pelli secche e disidratate grazie all'azione emolliente, e contrasta la perdita d’acqua dall’epidermide, mantenendola idratata e morbida.

4 - Super antiage:

grazie alla sua concentrazione di antiossidanti, l'olio EVO combatte i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento della pelle. L’olio di oliva è caratterizzato da proprietà idratanti, tonificanti e antiossidanti, grazie alla presenza di preziose sostanze: la vitamina E, che contrasta i radicali liberi, la vitamina A, responsabile della rigenerazione cutanea, gli acidi oleici che rendono la pelle morbida ed elastica, e infine i polifenoli, antiossidanti naturali, che nutrono la pelle e la proteggono dai danni degli agenti atmosferici e del tempo che passa.

5 - Un booster di idratazione naturale:

per una pelle nutrita intensamente, l’olio Evo è l'ideale. Mantiene elastica l'epidermide e la protegge dai danni degli agenti atmosferici. Perfetto anche per le future mamme: utilizzato fin dai primi mesi di gravidanza, infatti, l’olio d’oliva previene in modo efficace la formazione di smagliature. Per scongiurare questi odiosi inestetismi, occorre massaggiare le parti interessate due o tre volte al giorno con olio EVO insistendo sulle zone critiche, ovvero cosce, glutei, pancia, seni e l’interno delle braccia.

6 - Nella beauty routine coreana:

nel Paese dell'Estremo Oriente la cura della pelle del viso è molto importante, quasi maniacale. La skincare comprende la detersione del viso con un elemento oleoso, per rimuovere ogni residuo di trucco e per pulire a fondo la pelle levando lo sporco da inquinamento ed eventuale sebo in eccesso, e richiede anche oltre dieci passaggi tra detersione e idratazione.

7 - Il grasso che elimina il grasso:

Uno dei principali benefici dell’olio di oliva sulla pelle del viso è la sua funzione detergente. L’olio di oliva è in grado di sciogliere sporco, smog, sebo e trucco presenti sulla pelle con un’azione profonda, ma leggera. A viso asciutto, basta cospargere sulla pelle mezzo cucchiaio di olio EVO e massaggiarlo accuratamente con le mani su tutto il viso. Dopo il massaggio, risciacquare il viso con un panno in microfibra inumidito, che permette di fare anche un leggero scrub, o con il detergente schiumogeno che si usa abitualmente: una “doppia detersione”, efficace e delicata.

8 - Contro le impurità e la pelle secca:

L’olio di oliva sul viso viene anche utilizzato per realizzare uno scrub naturale in grado di rimuovere impurità e pelle secca, lasciando una gradevole sensazione di pelle liscia come seta. Per uno scrub all’olio di oliva bastano pochi ingredienti: per esempio, si può usare il sale marino dopo averlo miscelato con mezzo cucchiaio di olio EVO da massaggiare sulla zona "T", dove sono solitamente presenti più impurità, e poi risciacquare la pelle con acqua tiepida. Se la pelle è molto sensibile, al posto del sale si può usare lo zucchero di canna, sempre da miscelare a mezzo cucchiaio di olio EVO.

9 - Rinforza unghie e capelli:

le virtù dell'Olio EVO sono infinite, visto che è prezioso anche per la cura dei capelli, che protegge dalle aggressioni esterne, idratandoli a fondo e rendendoli sani e luminosi. Applicare l’olio d’oliva sui capelli, sotto forma di maschera, li rende più lucidi e brillanti e aiuta in caso di irritazioni del cuoio capelluto. Perfetto anche per la manicure, va massaggiato su mani e unghie o utilizzato per effettuare un maniluvio: ammorbidisce le cuticole e rinforza le unghie oltre che a rendere più morbida ed elastica la pelle. In vista delle prossime esposizioni al sole, ecco la ricetta per un impacco doposole per i capelli: distribuire sulle lunghezze dei capelli umidi un composto di olio d’oliva, olio di jojoba e gocce di olio essenziale al rosmarino, lasciare in posa per mezz'ora e poi lavare molto bene i capelli con lo shampoo per eliminare i residui di olio.





10 - Contro le dermatiti e le scottature:

l'olio EVO ha un effetto lenitivo ed emolliente ed è ottimo per pelli screpolate o per calmare irritazioni, infiammazioni, rossori e dermatiti perché agisce come un antibatterico naturale. L’olio di oliva, ben tollerato da tutti i tipi di pelle, può essere impiegato per lenire l’epidermide in seguito a scottature ed eritemi causati da un’eccessiva esposizione al sole o per calmare il prurito e il fastidio dovuti da dermatiti di varia natura.