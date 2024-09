Longevità e sirtuine, quel che c'è da sapere su queste preziose proteine

la longevità dipende da numerosi fattori. Tuttavia, proprio in virtù delle loro funzioni, le sirtuine sono ritenute decisive nell'invecchiamento sano e, sin dalla loro scoperta avvenuta circa trent'anni fa, hanno attirato un crescente interesse diventando oggetto di numerosi studi. Le sirtuine sono proteine indispensabili per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi e sono localizzate in diverse aree delle nostre cellule. Queste proteine si attivano in presenza di minacce o condizioni di stress metabolico: temperature rigide, scarsità di cibo, pericolo imminente. In tutti questi casi, le sirtuine riducono l’attività di riproduzione cellulare per concentrare tutte le risorse sulla sopravvivenza. A loro spetta, infatti, il compito di regolare importanti processi biologici, quali la proliferazione cellulare, il metabolismo energetico, la riparazione del DNA e la difesa dall’infiammazione. La loro attività diminuisce con l'avanzare dell’età e in condizioni patologiche, come la sindrome metabolica, il diabete, le malattie cardiovascolari e neurodegenerative.