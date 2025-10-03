Pilates: i nuovi stili, dal barré all'Infrared, al Pilabell

© Istockphoto | Il Pilates barre, ispirato alla danza classica, ma in versione più fitness
© Istockphoto | Il Pilates barre, ispirato alla danza classica, ma in versione più fitness
© Istockphoto | Il Pilates barre, ispirato alla danza classica, ma in versione più fitness
© Istockphoto | Il Pilates barre, ispirato alla danza classica, ma in versione più fitness
Le evoluzioni più trendy di una disciplina molto popolare, tra sale a infrarossi, con i pesi o alla sbarra di danza classica
Le evoluzioni più trendy di una disciplina molto popolare, tra sale a infrarossi, con i pesi o alla sbarra di danza classica.
Commenti (0)