Fitness solo nel fine settimana: ci mantiene comunque in salute

LE CAUTELE NECESSARIE – La portata di queste scoperte ha in parte stupito gli stessi studiosi, i quali si aspettavano che l'attività fisica, per dispensare i suoi benefici alla buona salute, dovesse essere praticata in modo regolare. Resta però confermato che lo sforzo fisico concentrato in breve tempo può presentare maggiori rischi per il benessere dei muscoli, i quali sono sollecitati in modo più intenso e spesso in assenza di preparazione adeguata. Secondo alcuni studi, i "weekend warriors" corrono un maggior rischio di infortuni e di lesioni muscolari, anche se i benefici sono comunque superiori ai rischi potenziali. Per limitare al minimo la possibilità di incappare in un infortunio, soprattutto per i “guerrieri” che hanno superato gli “anta” si raccomanda sempre di iniziare ad allenarsi con gradualità, senza strafare. Altrettanto indispensabile è sottoporsi a una visita medica accurata con elettrocardiogramma, per accertarsi di essere in buona salute, come del resto è richiesto per l'iscrizione in qualsiasi palestra. Tra le altre precauzioni, è bene non trascurare un buon riscaldamento prima di cominciare il workout e un po' di stretching alla fine, per allungare i muscoli e decontrarli dopo lo sforzo.