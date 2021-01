Fitness Trend: come ci alleneremo nel 2021

Palestre chiuse da mesi, spostamenti difficili o impossibili, confinamento e solitudine: il 2020 è stato uno degli anni più difficili della storia recente e il 2021 non sembra far immaginare cambiamenti, almeno per un po’ ancora. Eppure, sono in molti a non arrendersi all ’immobilità e alla pigrizia: l’attività fisica è indispensabile alla salute, al buon umore e alla buona opinione di sé. Per questo, l’American College of Sports Medicine (ACSM) una delle massime autorità a livello mondiale nell’ambito del fitness specie nelle sue implicazioni sulla salute , fotografa le tendenze per l’anno appena incominciato ed elenca nel suo Report annuale, giunto alla quindicesima edizione, i primi dieci trend previsti per il fitness che verrà nei prossimi mesi

6 - Allenamento virtuale: si fa in palestra, in gruppo, ma con un istruttore virtuale

1 - Virtual online training – Lo abbiamo sperimentato tutti fin dal primo lockdown, ma la consuetudine degli allenamenti online era un’abitudine già ben consolidata nel 2019, anno in cui occupava il terzo posto in classifica. I grandi cambiamenti che il settore fitness ha subito nel corso del 2020 a causa della pandemia con la chiusura dei club in tutto il mondo, ha costretto gli operatori a proporre nuove modalità di fruizione delle attività, a casa, con lezioni trasmesse via web, in diretta o registrate, e quindi sempre fruibili.

2 Tecnologia indossabile. – I dispositivi tecnologi wearable, fitness tracker, smart watch, sistemi di monitoraggio della frequenza cardiaca e localizzatori GPS, sono stati inseriti nel sondaggio nel 2016, e da allora si sono sempre collocati al primo posto della graduatoria, eccezion fatta per il 2018, anno in cui occuparono la terza posizione.

3 - Body weight training – È quella particolare forma di allenamento a corpo ibero che sfrutta il peso corporeo e utilizza solo marginalmente attrezzi e accessori. Questa forma d’allenamento, molto efficace e accessibile, è diventata popolare nelle palestre di tutto il mondo ed è diventata, nell’ultimo decennio, un vero e proprio trend. È presente in classifica dal 2013 e occupa sempre una posizione nella parte alta della Top10: unica eccezione nel 2020 quando ha occupato la settima posizione.

4 - Attività outdoor – Hanno conosciuto grande impulso nelle settimane di restrizioni da pandemia, quando le camminate, il running, la bicicletta sono state le uniche forme di esercizio fisico praticabile. I parchi cittadini, le piste ciclabili, le aree adatte al trekking sono diventate i luoghi in cui fare sport da soli o, quando è stato possibile, con una guida. Le attività outdoor nel 2010 erano solo al 25° posto della graduatoria dei trend: nel 2020 erano al 13° e ora al 4°.

5 – Allenamento HIT (ad alta intensità) – Questo tipo d’allenamento prevede brevi picchi ad alta intensità (90%) seguiti da altrettanto brevi periodi di recupero: anche se alcuni professionisti mettono in guardia dal maggior rischio di possibili infortuni, da diversi anni è molto popolare nei fitness club di tutto il mondo. E’ stato il più gettonato in assoluto nel 2013 e nel 2018 e da allora è sempre stato nelle prime cinque posizioni tra i fitness più gettonati.

6 - Allenamento virtuale. – In questa edizione del sondaggio per la prima volta il virtual training compare separatamente dal virtual online training. In genere, l’allenamento guidato in modo virtuale si svolge all’interno dei fitness club tramite grandi schermi sui quali è presente un istruttore virtuale che guida il workout del gruppo. Questi allenamenti, anche se attirano gruppi più ristretti rispetto a quelli con istruttori in carne e ossa, sono apprezzati perché consentono ai neofiti di allenarsi sentendosi maggiormente a proprio agio, facilitando l’apprendimento dei movimenti da compiere.



7 - L’esercizio fisico come medicina - Da anni vengono attuate iniziative il cui fine è incoraggiare medici e operatori sanitari a impiegare l’esercizio fisico come strumento di valutazione e cura, prescrivendolo ai propri pazienti come “farmaco” preventivo e curativo. Questa tendenza era al 7° posto nel 2017, al 12° nel 2018, al 10° nel 2019 e nel 2020 è balzata al 6°.

8 - Allenamento con i pesi liberi - Questa modalità d’allenamento, inserita nel sondaggio nel 2020 come categoria a sé, implica l’utilizzo di manubri, bilancieri, kettlebell e palle mediche: viene svolta sia autonomamente, sia in gruppo sotto la guida di un istruttore, anche nell’ambito del functional training.



9 - Attività per i senior – Il trend è presente nella Top10 dal 2007, anno in cui occupò il 2° posto. È un chiaro indicatore delle esigenze legate all’esercizio fisico dei Baby Boomer (cioè dei nati tra il 1946 e il 1964), e delle generazioni successive. Questa nutrita fascia di popolazione ha maggiore disponibilità economica rispetto alle coorti più giovani ed è quindi un mercato particolarmente interessante al quale proporre attività ad hoc.

10 - Personal training – L’allenamento individuale svolto con un personal trainer è un trend importante anche perché è sempre più accessibile in tutte le sue versioni, nei club, online, in ambito domestico e in altri luoghi. Il servizio, che include la valutazione della forma fisica, l’individuazione degli obiettivi e la configurazione di programmi d’allenamento personalizzati, è nella Top10 fin dalla prima edizione del sondaggio.