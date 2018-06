Fitness: gli allenamenti più nuovi per la nostra buona forma

I nuovi allenamenti per il popolo del fitness Ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 Ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 Ufficio stampa 7 di 16 Ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 Ufficio stampa 10 di 16 Ufficio stampa 11 di 16 Ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 Ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Discipline e attrezzi presentati a RiminiWellness. leggi tutto

Per chi ama l’acqua ci sono tante fresche novità. Si afferma sempre più il Fit Paddling, la disciplina ideata dal canoista Fulvio Fina, nella quale ci si allena su una tavola galleggiante antiscivolo sulla quale si eseguono esercizi diversi, come addominali, squat e flessioni: all’intensità dell’esercizio tradizionale si aggiunge l’impegno muscolare necessario a mantenere l’equilibrio nella situazione destabilizzata determinata dalla superficie liquida. Sempre utilizzando la Fitness Board, ovvero la tavola galleggiante, si può praticare anche la Fit Paddling Boxe, disciplina nuova di zecca che ha in più il merito di migliorare il coordinamento tra la parte alta e quella bassa del corpo, in un total body training. L´allenamento si effettua sulla tavola propriocettiva su cui viene fissato un pungiball. Sempre nell’acqua si può praticare anche la Boxing Splash, che mixa musica, kick boxing e Sparringball per bruciare calorie in un lavoro efficace e divertente supportato da una musica creata ad hoc per fare da guida ai movimenti acquatici. Si tratta di una forma di combattimento totalmente sicuro in cui l’atleta si giova anche del massaggio linfodrenante che l’acqua genera nel continuo movimento.



Un’altra disciplina che si presenta con molte novità è il pilates, i cui massimi esperti si sono riuniti proprio a RiminiWellness. Le principali novità sono legate a nuovi attrezzi, utili a migliorare l’allenamento e il recupero funzionale della muscolatura di tutto il corpo. Tra i più interessanti c’è Colibrì, il nuovo Reformer più leggero, maneggevole e agile rispetto al lettino su carrello utilizzato nel workout tradizionale. Da provare è anche il MOTR, attrezzo multifunzionale che sta spopolando negli USA, un cilindro lungo circa un metro e dotato di maniglie e cavi, che racchiude in sé una vera mini palestra; è adatto per sessioni cardio, tonificazione e perfino per la fisioterapia. Un’altra novità presentata a Rimini è il BODHI, in pratica il primo sistema per l´allenamento in sospensione. Si tratta di una forma di pilates aereo, che migliora le qualità atletiche, permette di allenarsi senza il carico della forza di gravità e può dare vita a divertenti sfide con gli amici… senza mai toccare terra.



Per chi apprezza invece gli allenamenti ad alta intensità arrivano alcuni nuovi attrezzi. Tra questi, il S-Force Performance Trainer, una nuova soluzione per l'Interval Training ad alta intensità (HIIT), ideale nei circuiti, nello small group training e nell’allenamento cardio, nel quale, man mano che l’atleta si muove lungo un percorso definito da lui stesso e adeguato alla sua specifica andatura, il sistema magnetico aumenta automaticamente la resistenza quanto più aumenta l’intensità del lavoro. Tutto questo avviene sulla falsariga della logica, sempre più diffusa, della massima personalizzazione dell’allenamento.



Anche la corsa diventa high tech, grazie a Skillrun, un prodotto della Technogym che concilia attività cardio e di resistenza in un unico allenamento adatto alle esigenze dei runner di ogni livello. Grazie alla console Unity ci si allena in modo completamente personalizzato e si migliora la motivazione attraverso la fruizione di contenuti digitali e memorizzazione dei risultati. Ci sono anche le funzionalità fast track control, spazio di allenamento massimizzato, velocità e inclinazione, quickpad e speed-shift.



Chi invece è in cerca di un modo più aggraziato per fare movimento e ama le attività fisiche coreografate può provare l’allenamento LES MILLS BARRE™, un workout di 30 minuti ispirato alla danza classica che permette di tonificare il corpo con grazia ed eleganza.



Insomma, le novità non mancano: l’unica cosa che occorre aggiungere è la volontà di muoversi. Quella tocca proprio a ciascuno di noi.