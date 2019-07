Estate ardente: gambe in forma anche quando fa caldo

Gambe scattanti e in salute anche se fa caldo Il problema delle gambe gonfie e pesanti colpisce quasi il 40% delle donne adulte. Istockphoto 1 di 10 In ufficio scegli scarpe comode e tieni sollevati i piedi sotto la scrivania. Istockphoto 2 di 10 Per riposare la gambe, usa un cuscino di sostegno. Istockphoto 3 di 10 Tenere le gambe sollevate dà un buon sollievo. Istockphoto 4 di 10 Movimento: per la circolazione è ottima la cyclette. Istockphoto 5 di 10 Sotto la doccia, alterna il getto caldo e freddo. Istockphoto 6 di 10 Quando arrivi a casa, fai un pediluvio con acqua tiepida e sale. Istockphoto 7 di 10 Se vai un giorno al mare, cammina con l'acqua alle caviglie Istockphoto 8 di 10 Coccolati con un buon massaggio, anche fai-da-te Istockphoto 9 di 10 Cura l'alimentazione: i frutti rossi e i mirtilli sono vasoprotettori. Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

QUEL CHE C’E’ DA FARE – Dato che il problema è legato di solito alla cattiva circolazione, il primo obiettivo è riportare il microcircolo locale a una migliore funzionalità. Di solito un buon aiuto viene dalle calze a compressione graduata: se questa soluzione è ottimale nei mesi invernali, quando le temperature salgono le calze diventano uno vero strumento di tortura a cui ci si sottopone solo in caso di rigorosa prescrizione medica. In alternativa possiamo provare, quando siamo seduti, a tenere i piedi sollevati da terra con l’aiuto di uno sgabello o di un altro sostegno. Chi lavora in piedi deve cogliere ogni occasione per sgranchirsi, muovendo qualche passo avanti e indietro.



TENIAMOCI SU! – Un sollievo efficace e immediato da mettere in atto appena siamo a casa viene dal tenere sollevate le gambe il più possibile. Mettiamo un cuscino sotto i piedi e nell’incavo delle ginocchia nei momenti di relax e quando andiamo a dormire, in modo da mantenere le gambe in posizione più alta rispetto al cuore. Se ci sentiamo molto affaticate, possiamo anche distenderci sul pavimento o sul letto e appoggiare le gambe alla parete secondo un angolo di novanta gradi, conservando questa posizione per qualche minuto. Ottimi sono anche i massaggi, professionali o fai da te: in questo caso si può adoperare una crema a base di mirtillo o frutti rossi, da conservare in frigorifero per maggior sollievo e da massaggiare sulle gambe con movimenti circolari che partano dal piede per risalire verso la coscia.



IL MOVIMENTO – E’ un altro grande mezzo per migliorare la circolazione. Camminare a passo veloce per almeno quindici minuti di seguito due volte al giorno, in modo da arrivare a mezz’ora complessiva, è un dovere verso noi stesse a cui non dobbiamo sottrarci. Anche la bicicletta o la cyclette sono ottimi per la circolazione delle gambe: la pedalata più efficace in questo caso è quella fluida e sostenuta, ma non troppo accelerata e con un carico leggero o medio, in modo da conservare l’andatura il più a lungo possibile. Anche in questo caso bastano 15-20 minuti. Infine, se ne abbiamo la possibilità, gli sport in acqua sono l’ideale, dal nuoto all’aquagym.



LE SCARPE – Mai come in estate occorre dare conforto ai nostri piedi con calzature comode. Indossiamo scarpe fresche e aperte, in materiali naturali e dalla forma confortevole. Il tacco ottimale è di quattro- cinque centimetri: le altezze vertiginose vanno riservate ai momenti in cui vogliamo mostrarci “in tiro”: sempre di grande attualità è il cambio tattico da tenere a portata di mano. No anche ai modelli raso-terra: è bene che anche le sneakers abbiamo un po’ di rialzo sotto al tallone. Se vogliamo acquistare un nuovo paio di scarpe, scegliamo il tardo pomeriggio per il nostro shopping: nella seconda parte della giornata i piedi sono più stanchi e gonfi e possono trasformare in tormento le calzature passabilmente comode che abbiamo provato di primo mattino. Meglio acquistare un mezzo numero in più o optare per i modelli più confortevoli.



L’ACQUA - E’ sempre una grande amica nelle giornate afose. Innanzi tutto, idratiamoci correttamente: i classici due litri quotidiani di acqua oligominerale, salvo diversa prescrizione medica, aiutano a mantenere un buon equilibrio dei fluidi e combattono ritenzione e gonfiore. Un pediluvio tiepido, magari con l’aggiunta di una manciata di sale o di bicarbonato, è un buon rimedio per dare sollievo ai piedi stanchi e doloranti. Quando facciamo la doccia, alterniamo sulle gambe, dalla coscia in giù, getti tiepidi e freddi: il cambio di temperatura è ottimo per stimolare la microcircolazione locale. Se trascorriamo una giornata al mare o al lago, non perdiamo l’occasione di passeggiare con l’acqua alle caviglie o addirittura a metà polpaccio: l’acqua in movimento ci regalerà un massaggio benefico e del tutto naturale.



A TAVOLA – Cerchiamo di seguire un’alimentazione sana e bilanciata, privilegiando il consumo di frutta e verdura, carni bianche e pesce. Scegliamo cotture semplici ed evitiamo gli intingoli, i grassi e soprattutto sforziamoci di ridurre l’uso del sale, che aumenta la ritenzione idrica. Cerchiamo anche di fare il pieno di sali minerali e vitamina C che agisce da vasoprotettore: particolarmente utili in questa stagione sono i frutti rossi e i mirtilli, ricchi di antiossidanti e antocianine. Sì anche a decotti e tisane drenanti e decongestionanti, ad esempio a base di centella, ortica e betulla, per loro virtù depurative.