Estate agli sgoccioli: ecco come preparare la pelle per l'autunno

Vento, sole, salsedine: stare all'aria aperta è magnifico, ma mette a dura prova la pelle nel periodo estivo. D'altra parte, se il bel colorito ambrato è il sogno di tutti, potrebbe non essere il massimo per la salute dell'epidermide : al ritorno dalle vacanze , dunque, meglio porre rimedio con qualche trattamento dolce e naturale capace di far ritrovare alla pelle il suo naturale equilibrio .

Esfoliare è il primo passo: una vera coccola per la pelle dopo la lunga esposizione all'aria aperta e al sole è lo scrub. Perfetto per eliminare le cellule morte e levigare l'epidermide, è un buon mezzo per assicurare il giusto nutrimento alla pelle allo stesso tempo. Per restituire al viso la naturale luminosità senza tuttavia stressare troppo l'epidermide, uno scrub una volta alla settimana è l'ideale; oltretutto, levigare la pelle attraverso lo scrub stimola la rigenerazione cellulare, consentendo all'epidermide non solo di "respirare", ma anche di affrontare nel migliore dei modi l'autunno imminente. Dopo questo trattamento, la nostra epidermide è pronta per ricevere le sostanze capaci di nutrirla in profondità in modo naturale e armonico.

Prepara uno scrub efficace e facilissimo: per iniziare possiamo far ricorso alla dispensa di casa. Un composto semplice dall'effetto immediato è quello ottenuto con lo zucchero: ricco di acido glicolico, lo zucchero possiede un'azione esfoliante delicata, particolarmente adatta anche per il viso e le labbra screpolate. Mescoliamo lo zucchero con olio di cocco, altamente nutriente, o con il miele. Un cucchiaio di succo di limone fresco sarà il tocco finale, perché oltre ad avere un potere detossinante, aiuterà a diluire il composto rendendolo facile da spalmare. Se la pelle e secca o sensibile, sostituiamo il succo di limone con un cucchiaio di yogurt o latte, perfetti per dare un fresco sollievo alla pelle. Un'altro scrub fai da te goloso e utile per la pelle è quello alla frutta: colorato e prezioso questo scrub si ottiene frullando sale o bicarbonato e un cucchiaio di miele alla frutta che avremo preventivamente preparato. Puntiamo sui frutti ricchi di vitamina C, come fragole e kiwi, per un'azione antiossidante e detox per la pelle; scegliamo invece la banana, ricca di vitamina B2, magnesio e potassio, per disintossicare e nutrire la pelle secca. Mela e limone, ricchi di vitamine, per restituire tonicità.

Applica maschera viso e siero idratante: tra i trattamenti viso immancabili e assolutamente efficaci sicuramente le maschere viso occupano un posto d'onore. In commercio ve ne sono tantissime tra cui scegliere, ma per iniziare meglio puntare su una maschera viso purificante ed esfoliante, in grado di eliminare le impurità del viso a cui fare seguire una adeguata applicazione di siero e crema idratante. Mai dimenticare tuttavia di applicare entrambi i prodotti due volte al giorno, mattino e sera, massaggiando delicatamente per stimolare la microcircolazione. Un grande alleato per rinnovare la pelle dopo il periodo estivo, è la vitamina C, capace di favorire e stimolare la produzione di collagene ed elastina, fondamentali per la salute e la bellezza dell'epidermide. Non sempre la quantità che ne assumiamo attraverso gli alimenti è sufficiente, per cui potrebbe essere utile fare ricorso all'integrazione. Optiamo comunque per creme e sieri che contengano anche vitamina E, carotenoidi, magnesio e zinco, fondamentali per la produzione di acido ialuronico, tra i componenti strutturali più importanti della nostra pelle.

Dedicati un impacco naturale: per un'azione detossinante, possiamo fare ricorso a un impacco naturale a base di spezie da applicare sul viso. Per dare una sferzata di energia e prepararci per la stagione autunnale, la cannella è l'ideale, oltre ad essere benefica contro le infiammazioni della pelle ed essere un valido ausilio per contrastare brufoli e punti neri. Grazie all'aroma intenso, le proprietà antibatteriche e antinfiammatorie sarà una piacevole coccola sulla pelle: aggiungiamo la punta di un cucchiaino in una ciotola con yogurt, miele e olio vegetale. Dedichiamoci un massaggio delicato e circolare sulla pelle, lasciamo in posa per quindici minuti circa e poi sciacquiamo con acqua tiepida.