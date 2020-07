E' iniziata la guerra alle zanzare: tienile lontane con i repellenti naturali

Se siamo in una fase di ripensamento sull'efficacia dei repellenti chimici e vogliamo provare una alternativa più naturale e decisamente meno costosa , proviamo a dare una chance a spezie , erbe aromatiche e oli essenziali : proteggere l'epidermide dagli insetti più odiati della bella stagione con i rimedi della nonna è possibile, ecco come.

Se ci siamo fatti l'idea che i rimedi naturali siano blandi e inefficaci, potremmo rimanere sorpresi perché hanno un effetto molto potente e sanno anche essere amici dell'epidermide e della salute.

Oli essenziali: la lavanda, il basilico, la melaleuca o tea tree oil, la menta piperita e il geranio non sono solo belli da vedere e profumati da annusare, sanno anche essere efficaci nella lotta contro zanzare e insetti. In erboristeria si possono acquistare spray naturali con oli essenziali puri al 100%, atossici e in grado di rispettare la pelle di adulti e bambini.

Chiodi di garofano: se gli insetticidi chimici non sono nelle nostre corde, anche per il possibile effetto inquinante, la guerra agli insetti si può condurre anche con pot-pourri profumati realizzati da noi con ingredienti naturali. In una ciotola mescoliamo fondi di caffè, chiodi di garofano, anice, olio essenziale di lavanda e foglie di menta. Un bastoncino d'incenso da accendere al tramonto sarà perfetto per avere un aroma intenso, un ambiente profumato e privo delle odiatissime zanzare.

Curcuma e spezie: forse non saremo profumati come vorremmo, ma un'alimentazione ricca di spezie aiuta ad allontanare le zanzare, perché modifica l'odore delle pelle. Per tenere a debita distanza gli insetti un sudore dall'odore particolare aiuta senz'altro: in questo caso, sì a cibi con un'alta concentrazione di vitamine del gruppo B, B1, B6 e vitamina C. Un esempio? Peperoncino, aglio, curry e curcuma sono ottimi alleati, ma solo se non ci sono appuntamenti galanti in vista!

Un prezioso angolo verde: non solo belle da vedere, ma preziose da coltivare. Le piante di lavanda, basilico e geranio, oltre che a decorare il balcone o il terrazzo, sono perfette per allontanare le zanzare, che non gradiscono l'odore intenso delle erbe aromatiche. La cucina e la pelle ringraziano.

Delicati sulla pelle: se abbiamo una epidermide particolarmente delicata, il consiglio è di preparare una tisana a base di camomilla o eucalipto, straordinari repellenti naturali. Per ottenere l'effetto desiderato possiamo unire qualche cucchiaio di olio di mandorle alla tisana: passiamolo delicatamente sulla pelle con un massaggio anti-zanzare che sarà graditissimo e super utile.

In caso di puntura: dopo essere stati vittime delle detestate zanzare, resistere alla tentazione di grattare la pelle è quasi impossibile. Per lenire il prurito ed evitare di scorticarci a furia di sfregare la zona interessata, possiamo aiutarci applicando sulla pelle un cubetto di ghiaccio e una goccia di olio essenziale di lavanda. L'infiammazione sarà tenuta a bada e scomparirà molto presto lasciando il posto a una rapida cicatrizzazione.