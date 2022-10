PERCHÉ GLI ISOFLAVONI IN MENOPAUSA:

donne asiatiche

menopausa

regimi alimentari

donne orientali

alimentazione più ricca di soia

squilibrio ormonale

isoflavoni

simil estrogeni

effetti collaterali

terapia con isoflavoni

miglioramenti

benefici

soia

non presenta effetti collaterali

lo studio di queste sostanze, e la loro applicazione terapeutica, è stato condotto dopo aver osservato che lehanno minori problemi legati alla, soprattutto i disturbi come vampate di calore, iper irritabilità, e così via. Studiando le differenze deidelle donne asiatiche rispetto a quelle occidentali, si è dedotto che nelleun'favorisce un migliore adattamento allodovuto alla menopausa. Diversi studi hanno evidenziato ilruolo degliqualida somministrare a donne in menopausa per ridurne glimostrando che, dopo circa tre mesi di, possono essercidella sintomatologia, mentre ipotrebbero iniziare a manifestarsi già dopo il primo mese. Va tenuto presente che la, quali il tumore all'endometrio e carcinoma mammario.

ISOFLAVONI, COSA SONO E DOVE SI TROVANO

isoflavoni

composti fitonutrienti

fitoestrogeni

origine vegetale

estrogeni

strutturale

funzionale

semi di soia

legumi,

ceci

lenticchie

fave

cereali integrali

: Glisono un gruppo dicon azione antiossidante. Fanno parte della categoria dei, sostanze disimili aglidal punto di vistacosì come dal punto di vista. Queste molecole sono ben localizzate in alcune famiglie botaniche e si trovano principalmente nei, ma anche in altriquali ad esempio i, lee le. Altre fonti di approvvigionamento sono il trifoglio rosso, ie il finocchio.

CONTRO LE VAMPATE DI CALORE:

il livello di estrogeni

fino al 95%

otto donne su dieci

vampate di calore

Giappone

meno soggette

consumo di soia

soia

legume

isoflavoni

fitoestrogeni

consumo di soia

riduzione delle vampate

regime alimentare interamente vegetale

soia

integratori

isoflavoni della soia

vampate di calore

calo del 45%

vitamina E

nel periodo della menopausanelle donne si riduce significativamente,. Proprio a causa del tipico calo estrogenico,soffrono delle note, uno dei sintomi più tipici della menopausa. Poiché, come detto, inper esempio le donne in menopausa sonoai sintomi tipici rispetto alle occidentali, si è ipotizzato che in questo ilpotrebbe giocare un ruolo importante. Laè uncaratterizzato dalla significativa presenza di, ovvero, composti in grado di mimare l’effetto estrogenico una volta entrati in circolo. Un articolo pubblicato nel 2001 sull'American Journal of Epidemiology, condotto su migliaia di donne giapponesi nel tempo, ha posto in luce come ilfosse associato a una. Va detto comunque che uno studio successivo ha evidenziato che in generale unè associato a una riduzione generale dei sintomi da menopausa. Decine di studi clinici hanno valutato l'assunzione die dia base disulla riduzione delleraggiungendo undei sintomi. La soia, che ha un forte contenuto di proteine e di lipidi, è ricca anche die svolge un’azione antiossidante che rallenta l’ossidazione dei grassi.

FAVORIRE LA SALUTE DELLE OSSA:

isoflavoni

fratture ossee

soia

calcio, fosforo e potassio e fitoestrogeni

alleato contro l’osteoporosi

estrogeni

stimolare

formazione dell’osso

assorbimento di calcio

osteoporosi

rischio di fratture

popolazioni orientali

soia nella dieta

minore incidenza di osteoporosi

fitoestrogeni

oltre alla capacità deglidi ridurre le vampate di calore, numerosi studi hanno mostrato che l'assunzione di questi simil estrogeni riduce l’incidenza del rischio di carcinoma mammario e delle. Infatti la, grazie al suo contenuto di minerali come, è un ottimo, ovvero la riduzione e il consumo della massa ossea con il loro conseguente indebolimento. Glihanno un ruolo centrale nelloindirettamente lae l’a livello intestinale attraverso la vitamina D; quando i livelli di questi ormoni calano in menopausa, il normale processo di rimodellamento e rigenerazione ossea non avviene più correttamente, la massa ossea diminuisce, va incontro all'con conseguente aumento del. Studi epidemiologici hanno invece dimostrato che leche consumano grosse quantità di, hannodelle occidentali in virtù del contenuto dipresente in essa.

PER LA BELLEZZA DI PELLE E CAPELLI:

sintesi di collagene

perdita di tono

secchezza, prurito

rughe

30% del collagene

salute e bellezza

epidermide

il calo di estrogeni in menopausa riduce ladeterminando unae spessore della pelle, a cui si associanoe fragilità cutanea. Gli studi indicano che nei primi cinque anni dopo la menopausa viene perso fino alcutaneo e successivamente si riduce a circa il 2% all’anno. Per contrastare questo processo, e tenuto conto che gli estrogeni sono fondamentali anche per conservaredell', diversi studi indicano che gli isoflavoni possono avere una buona efficacia sui cambiamenti cutanei associati a questa condizione fisiologica della donna.