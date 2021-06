Dieta: prova col giardinaggio, puoi perdere peso e ritrovare il sorriso

Movimento naturale: coltivare la terra è l'attività ideale per chi è a dieta. Attività fisica straordinariamente benefica e semplice, è capace di favorire un invecchiamento felice, allenare l'apparato cardiocircolatorio e favorire lo smaltimento delle calorie in eccesso senza quasi rendersene conto. La fatica, infatti, viene dimenticata perché messa in secondo piano rispetto al risultato: il concentrarsi su quanto si sta facendo, sommato alla soddisfazione che si ricava quando si ammira il risultato ottenuto, è infatti estremamente gratificante e ripaga di qualsiasi sforzo. Alzarsi, abbassarsi, stare piegati sulle ginocchia, spostare vasi, oggetti e materiali ci invita a muoverci in maniera naturale, riducendo i grassi e tonificando la muscolatura. Attenzione però a non esagerare: dopo tanto stare in casa e con le limitazioni dovute alla pandemia, la ripresa dell’esercizio fisico deve essere fatta con estrema gradualità.

Elimina le tossine: lavorare in giardino o sul terrazzo, comunque all’aria aperta, in estate significa giocoforza sudare molto, decisamente più di quanto non accada nella stagione invernale. Oltre a bruciare i grassi, con il sudore possiamo disfarci anche dei liquidi in eccesso, sommando al movimento anche un’attività detossinante. Per evitare di disidratarci occorre comunque bere molta acqua e integrare con sali minerali, da assumere con frutta e verdura di stagione. Non solo ci sentiremo più in forma, ma anche più leggeri e perfetti per affrontare la prova costume.

Alleggerisci l’anima: la linea è importante, ma non è tutto. Con la bella stagione, cessate le limitazioni legate alla pandemia, è arrivato il momento di cominciare a rimettere in forma corpo e anche l’anima. La natura in questo ci da una mano: prendersi cura di piante e fiori è una vera e propria terapia, la garden therapy, prendendosi cura del proprio spazio verde o semplicemente trascorrervi del tempo. Ritrovare un rapporto diretto e saldo con la terra, perfezionare il pollice verde e perdere qualche centimetro per rimettere a posto la silhouette è il modo migliore per allontanare tensioni e stress e dire addio a musi lunghi e inutili ansie.

Migliora l’autostima: la cura dell’orto e del giardino stimola la capacità di prendersi cura di qualcosa che cresce e si sviluppa. La soddisfazione di veder sbocciare un fiore o di gustare un frutto o un ortaggio coltivato con le proprie mani solleva l’umore, stimola la gioia ed accresce la stima di sé. Non solo: dedicarsi a un’attività materiale, dopo tanto tempo trascorso in smart working e in spazi e incontri virtuali, è un toccasana per riprendere il contatto con il mondo esterno. Lasciarsi avvolgere dai profumi e circondarsi di verde è molto rilassante e, sommato alla tonificazione dei muscoli, costituirà una ulteriore sferzata di energia e di autostima.

Per la salute di denti e ossa: stare all’aria aperta, anche senza necessariamente in costume da bagno, è la miglior soluzione per fare il pieno di vitamina D, fondamentale per l’apparato scheletrico. La vitamina D infatti è fondamentale per fissare il calcio alle ossa ed è per questo motivo che anche i bambini durante lo sviluppo ne hanno tanto bisogno e inoltre studi recenti hanno evidenziato che la vitamina D influisce sulla prevenzione di alcune malattie quali il diabete di tipo 1 e contrasta o rallenta lo sviluppo del cancro frenando la crescita delle cellule.

Porta aria nuova in casa: se non abbiamo un orto o un giardino, possiamo optare per la soluzione domestica portando in casa la brezza tiepida della bella stagione. In effetti, bastano una pianta vicino alla finestra o un bel vaso colmo di fiori nel mezzo del tavolo da pranzo per regalare allegria all’ambiente aggiungendo un tocco di dolcezza e colore. Non abbiamo idee o grandi spazi a disposizione? Per soddisfare la voglia di verde possiamo iniziare dai bonsai, magari appoggiati fra i ripiani della libreria. Prenderci cura di questi piccolissimi alberi in miniatura favorisce la concentrazione, ci fa sentire utili e ci consente di allentare le tensioni per ritrovare pace e relax.

Accendi la creatività: per ritrovare buonumore e voglia di fare, anche il balcone va benissimo. Un piccolo orto si può ricavare anche in spazi ridottissimi mettendo in vaso fragole e pomodori, ma anche melanzane, lattuga, cipolla e aglio, che fra l'altro ha una deliziosa fioritura dalle tonalità azzurro-viola. L'orto sul balcone è sempre un’ottima idea: non solo possiamo dimenticare lo stress, fare comunque movimento, ma anche coltivare vegetali a "chilometro zero" e a budget praticamente nullo con cui arricchire i nostri piatti. Se non abbiamo esperienza, possiamo rivolgerci a un esperto che saprà darci le dritte giuste per avere risultati soddisfacenti: dopo i primi risultati, entusiasmo e soddisfazione saranno garantiti.

Punta sulle aromatiche: a volte, soprattutto in città, gli appartamenti non dispongono di balconi né terrazzi. Poco male: puntiamo sulle finestre dove il davanzale sarà il luogo ideale per coltivare le erbe aromatiche oltre ai classici fiori. Rosmarino, maggiorana, salvia, timo, basilico sono indispensabili in cucina, ma sono anche belli e profumati e possono regalarci sensazioni olfattive dal benefico effetto. Per un effetto visivo d’impatto e per ottimizzare la dieta, basta aggiungere una pianta di peperoncino: ricco di antiossidanti e dal colore intenso, è utilissimo per stimolare il metabolismo e diminuire il senso di fame. Non solo: il peperoncino ha proprietà dietetiche grazie alla capsaicina, sostanza di cui è ricco; gode di proprietà antibatteriche ed è utile per favorire la riduzione del colesterolo e l’ossidazione dei grassi.