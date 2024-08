Vacanze finite e ritorno alla dieta: sgarrare sì, ma solo una volta a settimana

sgarrare una volta a settimana implica che bisogna attenersi a una dieta ferrea nel resto dei giorni. Visto che se i divieti sono troppi possono avere un effetto contrario stimolando la trasgressione, è meglio cambiare le proprie abitudini alimentari in maniera permanente e non solo per qualche mese. Una dieta sana ed equilibrata, pur senza proibizioni, unita a un regime alimentare a basso contenuto calorico, sono le armi migliori per perdere peso in modo accettabile e privo di stress. Per non sentirsi oppressi dalla dieta, un buon modo per sentirsi soddisfatti a tavola è quello di sperimentare nuovi alimenti, fare conoscenza di gusti nuovi e sorprendenti, curiosare tra cibi che non avevamo mai preso in considerazione. Solleticare il palato con le novità facilita il mantenimento dei buoni propositi e della dieta.