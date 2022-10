Dieta: approfitta dell'autunno per perdere peso in cinque mosse

1 - ORGANIZZARSI È LA PRIMA COSA:

2 - SEGUI IL GIUSTO MIX:

3 - TIENI LONTANE LE TENTAZIONI:

4 - ALLEGGERISCI I CONDIMENTI:

5 - ASSECONDA LA STAGIONE:

sistemare la dispensa, esattamente come abbiamo fatto in occasione delle vacanze o per far fronte ai consueti impegni quotidiani della famiglia, è una strategia vincente, perché ci consente di risparmiare tempo tra i fornelli e avere sempre qualcosa di pronto quando serve. Quando dobbiamo solo scaldare il pranzo o la cena, il buco nello stomaco viene subito colmato evitando di ricorrere ai cibi pronti spesso non adatti per la remise en forme. Il consiglio furbo? Per esempio, dopo aver cenato, mentre magari ci godiamo finalmente qualche minuto di relax sul divano, possiamo far cuocere il sugo, oppure le verdure, o ancora qualche zuppa, possibilmente con i legumi. Non richiedono particolari attenzioni e sono super facili da conservare in frigorifero o anche nel freezer nei contenitori per alimenti. Unico accorgimento: ricordiamo di lasciarli scongelare al mattino, prima di uscire di casa: al nostro rientro saranno perfetti per essere semplicemente scaldati e utilizzati per condire una pasta integrale o una minestra a base farro, miglio o avena. Giocare d'astuzia è sempre molto utile.anche quando si deve perdere peso, mai dimenticare cheogni pasto deve contenere carboidrati, proteine e grassi. Semaforo verde per una minestra di cereali da accompagnare con verdure fresche, perfetto anche il pesce azzurro, mentre per la carne meglio puntare su quella bianca, ottima quella di pollo o tacchino, magra ma saporita, e consumare la carne rossa in maniera moderata. Per favorire il senso di sazietà prima di sederci a tavola beviamo due bicchieri d'acqua: saranno utilissimi. Quando le temperature inizieranno a scendere, i nostri migliori alleati saranno le zuppe e i passati di verdura, veloci da preparare e dall'alto potere saziante. Gusto al top e tempo di preparazione minimo: il mix perfetto!il diavoletto è sempre troppo vicino e la tentazione ci accompagna sempre, ma invece che evitarla proviamo ad assecondarla. Il trucco è limitarsi ad assaggiare: un assaggio serve a ridurre le quantità, senza togliere allo stesso tempo il piacere del cibo. Il consiglio furbo? Le dimensioni contano, quindi usiamo il piattino da frutta invece che quello normale: si riempirà in fretta e non avremo la sensazione di esserci privati di nulla. Spesso, più che togliere alcuni cibi è sufficiente ridurne le quantità: sembra banale, ma è semplicemente vero. Provare per credere.tra le cose da evitare assolutamente, intingoli, panna, sughi e condimenti pesanti. Si tratta di optare per un generale benessere, quindi una migliore digestione, la riduzione del gonfiore, che spesso vi si associa, oltre ad una significativa riduzione delle calorie. Cotture semplici, come quella al vapore, sono perfette: mantengono inalterati il sapore e i nutrienti dell'alimento senza perdere in gusto. Se poi il soffritto lo facciamo versando un po' d'acqua in padella invece dell'olio, potremo ridurre significativamente le calorie. Leggerezza e semplicità a tavola sono un binomio vincente per la nostra salute.abbiamo imparato che i cibi debbono essere quanto più genuini possibile e scegliere frutta e verdura di stagione è sempre vincente. Quando facciamo la spesa, rivolgiamo la nostra attenzione proprio alla ricca proposta autunnale. Tra le verdure, puntiamo su cavolfiore, cavolini di Bruxelles, broccoli, zucca tutti ricchi di Vitamina C e ottimi antiossidanti. Quanto alla frutta, ottimi i kiwi e gli agrumi che, grazie alla vitamina C e ai sali minerali, ci aiuteranno a prepararci contro i malanni aiutando le difese immunitarie. Per cominciare alla grande, a colazione sì anche a una manciata di frutta secca: noci, nocciole e arachidi garantiranno una partenza perfetta per una giornata all'insegna di energia e salute.