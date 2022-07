Ciclo mestruale e insonnia: un problema da affrontare

Sembra impossibile da credere, eppure

nel corso della loro vita

perdono ben cinque mesi di sonno

ciclo mestruale

le donnea causa del



D'altra parte, proprio come esiste un

divario nella retribuzione

divario nel dolore

divario nel piacere

significativa disuguaglianza

sonno

una qualità e una quantità

inferiori

ciclo mestruale.

, une perfino un, esiste purtroppo anche unaquando si tratta deltra le donne: molte di loro sperimentanodi sonno complessivamentedurante il periodo del

#Mestrusomnia

Essity

indagare il fenomeno

le mestruazioni

abitudini notturne

è il nome della nuova campagna si basa sulla ricerca commissionata danel 2022 pere studiare comeinfluiscano sulledelle donne.

L'

indagine

indagare

mestruazioni influiscano sui cicli di sonno

abitudini notturne delle donne

10.871 persone

ha avuto come obiettivo quello dicome lee sulleed è stata condotta suintervistate tra coloro che hanno il ciclo mestruale in Regno Unito, Italia, Francia, Svezia, Cina, Argentina, Australia, Colombia, Russia, Malesia e Giordania dal 24 dicembre 2021 al 24 gennaio 2022.

I

dati della ricerca

evidenziano

donne

una qualità e una quantità di sonno complessivamente inferiori

, che esplora la disparità di sonno tra chi ha le mestruazioni e chi non le ha,che lesperimentanoquando sono mestruate.

In particolare, il

62% delle donne

carenza di sonno

cinque mesi di sonno

durante la vita

dichiara unadurante il ciclo mestruale e in questo modo la perdita è in media- ovvero 3.802,5 ore o 158 giorni -

I numeri della ricerca indicano che

un terzo

fatica a dormire

mestruazioni

ansia di macchiare le lenzuola

eventuali perdite

una vergogna

impedisce

vivere appieno la propria vita

non fermarsi a casa di altri

andare in vacanza

rinunciare a un appuntamento

vista di una macchia

delle intervistate (33%)durante lea causa dell'attraverso, a riprova del radicato stigma che ancora esiste intorno al sangue mestruale. Si tratta diche purtroppoa molte donne di: la stragrande maggioranza di loro (62%) preferiscee nemmenodurante le mestruazioni, mentre il 18% preferirebbepiuttosto che affrontare lasul pigiama o sulle lenzuola.

Sebbene l'indagine dimostri che

la maggioranza

utilizza gli assorbenti

affidabili, comodi e sicuri

30% delle donne

dorme solo in determinate posizioni

34% indossa solo biancheria usurata

preoccupazione

prodotti sanitari

protezione adeguata.

(il 64%)perché li sente familiari,, per molte non sono sufficienti: il, infatti,e ilo raddoppiata, in quanto ritenuta più resistente, proprio per lache i solinon svolgano una

Ma non basta:

oltre la metà

esta sveglia a causa del dolore

causati dal ciclo

benefici dell'autoerotismo

alleviare i dolori mestruali

aver usato l'orgasmo per alleviare i crampi.

(51%) delle donne re del fastidio dei crampi; poco più della metà delle donne è a conoscenza deiper, mentre un numero decisamente più ridotto, il 27%, riferisce di

Approfondendo la ricerca poi, per il

66% delle donne

disturbi del sonno aumentano

perdita di 1,5 ore di sonno a notte

7,5 ore di sonno ad ogni ciclo

quattro giorni

di sonno all'anno

durante la fase mestruale, causando la, ovvero circa- o 97,5 ore -

Dalla ricerca emerge quanto

questo problema

molto comune

sensazione di caldo e freddo

preoccupazione

assorbenti rimangano al loro posto

mestrusomnia

hashtag di campagna

milioni di donne sperimentano durante la notte

più rappresentate

più a loro agio con sé stesse

sia purtroppo: partendo dalla, al rigirarsi su sé stesse, fino allache gli, troppe donne credono di essere sole in questa situazione: da qui l'espressionee il relativo, con l’obiettivo di rappresentare la realtà e la gamma di emozioni che, in modo che si sentanoe le esperienze che vivono.

Essity

ancora una volta in campo al fianco delle donn

dialogo

tematiche sociali

corpo femminile

oggetto di tabù

#Bloodnormal,

Viva la Vulva

#Mestrusomnia

sensibilizzare sull'impatto delle mestruazioni

vita delle donne

qualità del loro sonno

benessere

dunque scendee per promuovere unintorno ache riguardano il, spesso ancora: dopo la rivoluzionaria campagnache rappresentava per la prima volta il ciclo mestruale nella sua dimensione naturale, e, che celebrava le donne e il loro corpo in tutte le sue forme per rompere i tabù relativi alle parti intime femminili, è arrivato il momento di, il nuovo spot che vuolenella, sullae quindi del loroportando solidarietà, empatia e conforto.

Come sottolinea

Michela Marabini

, Marketing Manager Intimate Hygiene Italy: “In Essity siamo da sempre impegnati a migliorare il benessere delle persone e ad abbattere i tabù e pregiudizi che limitano le donne. Per questo siamo entusiasti del debutto italiano della campagna #mestrusomnia con la quale ci auguriamo di contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema ancora trascurato, aiutando le donne a sentirsi meno sole di fronte alla carenza di sonno dovuta al ciclo mestruale, e contribuendo ad alleviare la pressione associata a questo problema”