Aspettando il Natale: il piano beauty che gioca d'anticipo e risparmia lo stress

Lo sapevate? Il 21 dicembre è il giorno dell’anno in cui si registra il maggior numero di prenotazioni nei saloni di bellezza ; con un picco di richieste soprattutto per depilazioni e manicure . Ma perché ridursi all’ultimo momento, quando le ultime due settimane prima del Natale sono già una corsa affannosa tra mille impegni? Il rischio è dover rinunciare al tempo da dedicare a noi stesse, per un nuovo taglio di capelli o un trattamento di bellezza, o di arrivare dal parrucchiere e dall’estetista stanche e stressate. Proviamo allora a giocare d’anticipo, organizzando una beauty agenda in cui inserire gli appuntamenti che si prestano ad essere anticipati, per apparire scintillanti in occasione delle Feste e limitare lo stress delle mille impegni della vigilia.

La tendenza a giocare d’anticipo anche nel campo della bellezza comincia ad affermarsi: secondo i dati registrati dalla piattaforma di prenotazioni di beauty Treatwell, dopo il picco registrato negli ultimi tre anni sulla data del 21 dicembre, si nota per quest’anno una propensione a pianificare un calendario di trattamenti più diluito nel tempo, in modo da evitare le concentrazioni di impegni sotto le Feste e ritrovarsi a tre giorni dal Natale con i capelli da rimettere in sesto e con le mani in disordine. Ecco allora una piccola agenda di scadenze, da mettere in pratica già da adesso, per arrivare al 25 dicembre senza stress e… in bellezza. Alcuni trattamenti si prestano ad essere anticipati, per non pensarci più, mentre altri devono essere fatti, per forza di cose, più a ridosso delle Feste.

METÀ NOVEMBRE: LE SOPRACCIGLIA –Tra gli appuntamenti che possiamo anticipare, grazie alla loro durata nel tempo, ci sono i ritocchi semipermanenti alle sopracciglia, come la dermopigmentazione e il microblading. La prima è molto indicata per chi ha archi sopraccigliari radi: si effettua con un pigmento colorato bioriassorbibile, una sorta di tatuaggio che sbiadisce lentamente con il tempo e che va ritoccato ogni sei mesi circa. Il microblading invece è un make up semipermanente che si esegue disegnando singolarmente i peli a uno a uno per un effetto 3D molto realistico. Si ritocca un mese dopo il primo trattamento e poi una volta all’anno.

FINE NOVEMBRE: I CAPELLI – A un mese dal Natale si deve pensare alle chiome. Per evitare che le ricrescite siano visibili, gli interventi sul colore devono essere effettuati verso metà dicembre, ma a fine novembre possiamo già procedere a ravvivare la nostra tinta con gli intramontabili colpi di sole, riservandosi un rapido ritocco prime delle Feste con un tonalizzante che li ravvivi. I colpi di sole si fanno con le cartine, per un effetto chiaro-scuro più marcato, oppure a mano libera per un look più naturale. La fine di novembre è il momento giusto, invece, per i trattamenti di ricostruzione del capello: ad esempio possiamo provare la ricostruzione molecolare all’acido ialuronico, che rinforza i capelli fragili idratandoli in profondità e donando loro un effetto lucido che dura oltre un mese. Chi ha i capelli molto ricci o addirittura crespi, può ovviare al loro aspetto sfibrato con una ricostruzione alla cheratina: grazie alle proteine naturalmente presenti nei capelli, il trattamento regala una chioma liscia e a prova di umidità che può durare fino a sei mesi.

INIZIO DICEMBRE: LA PELLE – Per esibire un incarnato luminoso nelle feste di fine anno è necessario curare la pelle di viso, collo e decolleté. È il momento di una pulizia professionale del viso, che preveda l’esfoliazione, l’eliminazione dei punti neri e una idratazione della pelle in profondità. È anche il momento di farsi consigliare una beauty routine adatta al freddo dell’inverno, con prodotti protettivi, capaci di prevenire screpolature e arrossamenti.

METÀ DICEMBRE: LE MANI – Le nostre mani lavorano duramente, ma sono anche un biglietto da visita importante. Purtroppo, non le curiamo a sufficienza, tanto è vero che la manicure è al secondo posto tra i trattamenti più richiesti all’ultimo minuto nel rush finale degli ultimi giorni prenatalizi, battuta solo dalla ceretta. Se un ritocco dell’ultimo minuto ci sembra indispensabile per sfoggiare unghie perfette, una buona soluzione può essere una remise en forme completa per mani e piedi a due settimane dal Natale, con una detersione ed idratazione profonda, con la rimozione di tutte le cuticole ed eventualmente un trattamento rinforzante per le unghie indebolite. A questo punto dovrebbero essere sufficienti le consuete cure fai-da-te e, al limite un ritocco veloce allo smalto alla vigilia delle Feste.

20 DICEMBRE: a questo punto tutto dovrebbe essere quasi perfetto. Ricordiamo solo che il nostro migliore alleato di bellezza è il sonno. Mentre riposiamo, la pelle si rigenera, e l'organismo si rinnova. Assicuriamoci di dormire un numero sufficiente di ore e, a questo punto, non ci resta che goderci le Feste.