Artiglio del diavolo: ecco quel che c'è da sapere sulla pianta che arriva dall'Africa

L'artiglio del diavolo è una pianta il cui nome corretto è Harpagophytum, parola di origine greca che significa uncino , proprio in riferimento all’aspetto delle sue radici . Impiegato fin dalla notte dei tempi nella medicina tradizionale dei popoli sudafricani per la cura di problemi del sistema osteo-articolare , è un rimedio naturale efficace per contrastare dolore e infiammazione.

Un nome curioso: conosciuta ovunque nel mondo, questa pianta si è guadagnata un nome decisamente bizzarro. Dotata di appendici dure e nastriformi con robusti uncini, se calpestate penetrano nel corpo o nelle zampe degli animali e sono in grado di procurare loro serie ferite, costringendoli ad una danza "indiavolata": le bestiole, e soprattutto i roditori, possono rimanere impigliate nelle radici e morire addirittura di fame. Nel web, è possibile ritrovare questa pianta anche con i nomi inglesi di "grapple plant” (pianta rampino), “wood spider” (ragno di legno) e naturalmente “devil's claw” (artiglio del diavolo)



Origini lontane: l'artiglio del diavolo cresce nelle zone dell'Africa Meridionale, nelle aree di savana e del deserto Kalahari, nelle regioni orientali e sud-orientali della Namibia, nel sud del Botswana, nel Northern Cape e in Madagascar. Gli effetti benefici sono noti da secoli nelle popolazioni africane: boscimani, ottentotti e bantu per curare le ferite ne usavano le radici per lenire i dolori articolari, oltre che per favorire la digestione e contrastare i problemi gastrointestinali. In Europa le proprietà benefiche di questa pianta iniziarono a essere studiate soltanto nei primi del Novecento.

Ottimo antinfiammatorio: l'artiglio del diavolo, ricco di glucosidi, iridoidi, triterpeni e polifenoli, si è dimostrato particolarmente efficace nel trattamento di dolori e infiammazioni. Perfetto il suo utilizzo in caso di tendiniti, artrite reumatoide, sciatica, mal di schiena e dolori cervicali. Le proprietà analgesiche e antinfiammatorie dell'artiglio del diavolo sono state confermate da numerosi studi condotti in laboratorio e i risultati incoraggianti hanno sempre confermato le virtù terapeutiche di questa pianta.

Favorisce la diuresi: tra le tante proprietà, l'artiglio del diavolo ha anche quelle diuretiche, favorisce l'eliminazione dell'acido urico e a questo titolo è efficace nel trattamento della gotta, una malattia del metabolismo caratterizzata da attacchi ricorrenti di artrite causati del deposito di cristalli di acido urico nelle articolazioni provocando dolore, arrossamento e gonfiore a livello articolare.

Riduce il colesterolo: grazie alla presenza di fitosteroli, sostanze vegetali, e di principi amaricanti, capaci di stimolare la produzione dei succhi gastrici e della bile, all’artiglio del diavolo sono attribuite anche proprietà ipocolesterolemizzanti, ipotensive, antiaritmiche e digestive. Si tratta dunque di un valido alleato per coloro che devono tenere sotto controllo il livello di colesetrolo o hanno un rischio cardiovascolare significativo.

Tante preparazioni: l'artiglio del diavolo si trova in commercio in differenti formulazioni a seconda delle necessità a cui si deve far fronte. Per problemi osteoarticolari e reumatici si può fare ricorso all'estratto secco, da assumere in diversi momenti della giornata, o alla tintura madre, o ancora lo si può assumere come infuso in tisane naturali. Per un uso esterno, l'artiglio del diavolo è presente in gel o crema da massaggiare più volte al giorno sull'area da trattare.