Approfitta delle Feste per un remise en forme con piccoli rimedi casalinghi

I rimedi della nonna e la beauty routine fai-da-te possono essere straordinariamente efficaci per ritrovare bellezza e benessere . Abbandoniamo ansia e stress e approfittiamo delle festività natalizie per regalarci tempo e coccole per fare il pieno di energia in vista della seconda parte dell'inverno.

Idratazione innanzitutto: niente è meglio di un bicchiere d’acqua tiepida a digiuno appena svegli. Tra i tanti benefici che un gesto tanto semplice può regalare, oltre all'idratazione, fondamentale con il freddo e i caloriferi accesi, ci sono anche una corretta funzionalità intestinale e una azione detox. Il suggerimento furbo? Aggiungiamo all'acqua tiepida un cucchiaio di miele e uno di succo di limone, alternandoli: un autentico elisir di salute e benessere per iniziare la giornata alla grande.

Eliminazione delle tossine: le feste sono un toccasana per riallacciare i rapporti con la famiglia e gli amici, ma tra pranzi, aperitivi e cene è facile sentirsi appesantiti. Per ritrovare vitalità e sentirci più leggeri, possiamo ricorrere ai centrifugati e alle tisane per depurare l’organismo. Per averli sempre a portata di mano anche durante la giornata, versiamo in un thermos il nostro infuso preferito dopo averlo preparato al mattino: salute ed energia garantite fino a sera.

A tavola con gusto: non eccedere con le pietanze e i dolci è importante, ma durante le feste non possiamo rinunciare a tutto. Un eccellente rimedio per coccolare l'animo e il palato è mettere in tavola vellutate e insalate calde di legumi, nutrienti, coloratissime e golose. L'umore e la bilancia ringraziano.

Bellezza fai-da-te: se non vogliamo rinunciare alla merenda, che sia gustosa e con poche calorie, prepariamo un infuso e versiamo ciò che rimane in una bottiglietta. Per avere un tonico decongestionante da applicare sulle palpebre con un dischetto di cotone, basterà aggiungere un cucchiaio di latte per la pelle secca e due gocce di olio essenziale di lavanda: un paio d'ore in frigorifero, et voilà, il nostro preparato è pronto. Facile ed efficace.

Abbasso lo stress: le feste dovrebbero essere un periodo di relax, ma in questo periodo tra ultimi regali da acquistare e commissioni da sbrigare abbiamo più l'aria delle trottole. E' arrivato il momento di darsi uno stop: una bella passeggiata di pochi minuti all'aria aperta in tranquillità sarà il rimedio più semplice per ritrovare la calma e ricaricare le pile.

Sii felice: le ricerche hanno dimostrato che le emozioni positive regalano benefici effetti sulla salute del nostro organismo. Lasciamoci andare ad una sana risata: lo yoga insegna che la risata è una ginnastica per il viso e per l’anima. Da non trascurare mai.

E' ora di rinnovare: facciamoci un regalo, A Natale buttiamo i rossetti vecchi, gli smalti ormai secchi, le creme aperte da anni. Per la nostra beauty routine non occorre avere molti prodotti, ne bastano pochi, purchè di buona qualità. In commercio ne esistono moltissimi a base di materie prime naturali e non testati sugli animali: se non amiamo i prodotti chimici e il budget non è sconfinato, questa può essere un'ottima soluzione.

Relax alle terme: bagno turco e sauna rilassano, favoriscono la depurazione e aiutano a combattere i malanni invernali come sinusite e infiammazioni dell’apparato respiratorio. Un valido motivo per concederci il lusso di un pomeriggio alle terme con le amiche.

Una spa casalinga: per una spa fai-da-te entro le mura domestiche, basta versare mezzo chilo di sale grosso, un ramo di rosmarino fresco e qualche goccia di menta, eucalipto o lavanda nell'acqua della vasca da bagno. Prendiamoci mezz'ora di pausa e rilassiamoci, immerse in totale relax tra qualche candela profumata e un po' di musica soft. Quasi miracoloso.

Accendiamo i toni: per illuminare lo sguardo e valorizzare il viso puntiamo su colori accesi. Le feste sono un’ottima occasione per prenderci cura di noi stesse: ce lo meritiamo!