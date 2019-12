Alga spirulina: un nome curioso per un cibo super trendy

CARATTERISTICHE – Il suo nome scientifico è Arthrospira platensis o Spirulina platensis e appartiene alla classe dei cianobatteri. Oltre a crescere spontaneamente in alcuni laghi del Ciad e del Messico, viene coltivata in apposite vasche aperte o in particolari macchinari chiamati fotobioreattori, nei quali l'acqua viene opportunamente mossa artificialmente per garantire l'ossigenazione e la distribuzione dei nutrienti. I maggiori produttori commerciali di spirulina sono Stati Uniti, Thailandia, India, Taiwan, Cina, Bangladesh, Pakistan, Birmania, Grecia, Italia e Cile.



LE SUE PROPRIETÀ - In passato l'alga spirulina è stata una fonte primaria di nutrimento per gli Aztechi e per le altre popolazioni dell'America Centrale. E’ un vero concentrato di proteine ad alto valore biologico e contiene tutti gli aminoacidi essenziali che il nostro organismo non è in grado di produrre e che devono quindi essere assunti nell'alimentazione. E' anche molto ricca di Omega 3 e Omega 6, che contrastano gli eccessi di colesterolo e trigliceridi. Dà un buon apporto di vitamine, soprattutto A, D. K e gruppo B, e di sali minerali, in particolare ferro, sodio, magnesio, calcio, potassio e iodio. Proprio per questo motivo la Nasa e l'Agenzia Spaziale Europea, tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, hanno proposto la spirulina come uno degli alimenti primari da coltivare durante le missioni spaziali di lunga durata.



PERCHE’ FA BENE – La spirulina aiuta a rinforzare il sistema immunitario e, grazie alle vitamine e ai sali di cui è ricca, ha un effetto energizzante. La presenza di ferro altamente assorbibile dall’organismo la rendono utile come anti-anemico: grazie agli acidi grassi combatte i livelli troppo alti colesterolo. Ha virtù depurative, combatte i dolori mestruali ed è utile per ristabilire l’equilibrio alcalino dell’organismo. Grazie agli antiossidanti i cui è ricca, combatte i radicali liberi e migliora l’aspetto della pelle. Per il suo elevato contenuto di proteine è considerata utile per combattere la malnutrizione e la fame nel mondo.



COME ASSUMERLA – La spirulina non è classificata come farmaco, ma è commercializzata sotto forma di integratore alimentare. E’ reperibile anche in polvere e possiamo scegliere questa versione se vogliamo aggiungerla alle nostre preparazioni alimentari. Si può aggiungere alla pasta fresca, alla quale conferirà anche un bel colore verde, ma il modo più semplice per godere delle sue proprietà è aggiungere uno o due cucchiaini di polvere a frullati ed estratti, o alle verdure crude e cotte. Se vogliamo invece assumerla in dosi più elevate è preferibile scegliere un integratore in compresse o capsule.



CONTROIDIAZIONI – In un individuo sano e nelle giuste dosi non ci sono controindicazioni e può essere data anche ai bambini. E’ da tener presente però che la spirulina può interagire con alcuni farmaci e che in ogni caso non si devono superare le quantità corrette: le indicazioni variano infatti tra 1 e 5 grammi al giorno, ma è opportuno che sia il medico a stabilire la dose quotidiana più appropriata. Si deve usare una certa cautela in caso di disfunzioni della tiroide, in particolare di ipertiroidismo, di malattie autoimmuni e, visto che l’alga contiene vitamina K, nel caso si assumano farmaci anticoagulanti. Un altro tema importante è la verifica della qualità dei prodotti scelti; l'alga spirulina è infatti un cianobatterio coltivato in vasca: per questo è indispensabile che le condizioni di produzione siano state attentamente verificate per evitare contaminazioni, responsabili di possibili disturbi anche gravi. Scegliamo dunque prodotti di qualità sicura e certificata.