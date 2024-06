Obiettivo abbronzatura: l'olio di carota è un ottimo alleato

l'olio essenziale di carota selvatica, Daucus Carota Sativa, è benefico per la salute della pelle e dei capelli. Non solo quindi ideale per la tintarella: grazie al contenuto di betacarotene e vitamine A, C, B1 e B2, infatti, protegge la delicatissima zona del contorno occhi, aiuta la rigenerazione dell'epidermide danneggiata e costituisce un trattamento antiage per la pelle matura. L'olio essenziale ha anche proprietà drenanti e favorisce l'eliminazione delle tossine, stimolando la circolazione e il benessere del sistema linfatico.