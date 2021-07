Uomini: amano le bionde, ma tradiscono con le more

È possibile riconoscere a colpo d’occhio un partner incline all’infedeltà, già al nascere di una nuova relazione? Che chi scommette di sì e afferma che è possibile “beccarlo” praticamente al primo sguardo . Anche se la chiaroveggenza non è di questo mondo, o per lo meno non tocca in sorte a tutti, pare che ci siano alcuni indizi da tenere d’occhio, come indicatori di potenziali fedifraghi. Perfino il colore dei capelli, curiosamente, ha il suo peso.

Le caratteristiche di chi ha propensione al tradimento sono oggetto di una indagine condotta da Ashley Madison, piattaforma per chi è in cerca di incontri extra-coniugali, su un campione di iscritti: dalle loro risposte sono emerse alcune indicazioni sugli aspetti da tener presenti e che devono metterci sul chi vive.

Occhio allo sport - Il vostro lui (o lei) è un palestrato o, quanto meno, è molto accanito nello sport? Chi tradisce, infatti, spesso fa molta attività fisica, ed è molto attento alle proprie prestazioni atletiche: l’87% tra uomini e donne pratica attività fisica. Il 21% si allena almeno 3 volte a settimana e ben il 14% anche 5 giorni su 7. Insomma, l’infedele seriale tende a voler essere in perfetta forma fisica.

Estroversi, multitasking e primogeniti – Dalla personalità emergono altri indizi rivelatori; da tenere d’occhio sono soprattutto due caratteristiche: l’estroversione e la versatilità. Oltre la metà di chi tradisce (per l’esattezza il 59%) dichiara di essere socievole e spigliato per carattere. A queste caratteristiche si associa, naturalmente una buona dose di intraprendenza. Il 26% delle persone afferma inoltre di gestire contemporaneamente più di una relazione extra-coniugale, oltre a quella primaria. Molto brave nel gestire attività diverse in multitasking sono soprattutto le donne: il 28% dichiara di destreggiarsi in almeno due love affaire alla volta, e il 10% si intrattiene anche con tre partner nello stesso periodo. Solo il 17% degli uomini è in grado di gestire due amanti in contemporanea. Curiosamente l’indagine ha rivelato che i figli primogeniti sono più propensi al tradimento: il 39% degli intervistati fa parte di questa categoria, mentre i figli unici sono appena l’8%.

I segni zodiacali: attenti a Vergine, Cancro e Leone – Anche le Stelle fanno la loro parte e rivelano aspetti interessanti: le persone nate nei mesi caldi sembrano essere più inclini al tradimento rispetto a chi è nato in inverno. Al primo posto di una ipotetica classifica di potenziali fedifraghi troviamo i nati sotto il segno della Cancro, seguiti dai nativi della Vergine e, al terzo posto, da quelli del Leone. Il Cancro è un segno dal sentimento profondo e misterioso: chi è nativo di questo segno non ama condividere le proprie emozioni, ma sa concedere tutta la sua passione a chi glielo permette. Puntigliosi, intelligenti e perfezionisti, i Vergine invece in amore riescono a lasciarsi andare e sono propensi a sperimentare. Quanto al Leone, predatore indomito e possessivo, re del suo harem, è la persona giusta per lasciarsi travolgere da una passione sfrenata, ma da lui bisogna aspettarsi anche ruggiti possenti se lo si coglie in fallo. Attenzione anche alle donne Ariete: ben l’11% delle fedifraghe appartiene infatti a questo segno. Personalità affascinanti e forti, hanno bisogno di qualcuno che tenga sempre vivo e movimentato il rapporto: se una relazione diventa monotona tendono a cercare soddisfazione altrove.



E i capelli… - A quasi 70 anni dall’uscita del celebre film di Howard Hawks, interpretata da Marilyn Monroe e Jane Russell “Gentlemen Prefer Blondes” (Gli uomini preferiscono le bionde) nessuno ha ancora smentito il fatto che gli uomini forse preferiscono le bionde, ma finiscono per sposare le more. Il sondaggio di Ashley Madison rivela però che sono proprio le signore dalle chiome corvine a tradire di più: sono brune il 54% delle traditrici, contro il 27% di donne dai tratti chiari. Lo stesso vale per i fedifraghi di sesso maschile: sempre stando alle statistiche, hanno per lo più occhi castani (44%) e capelli scuri (47%).