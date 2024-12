Tradimento, come superare il dolore durante le Feste

dopo un tradimento si può avere la necessità di trovare un colpevole per addossare la totale responsabilità dell'accaduto. Può sembrare un buon metodo per focalizzare le energie e scaricare le emozioni, ma in realtà non porta da nessuna parte. È importante ricordare che l'adulterio è una scelta fatta dalla persona che lo mette in atto: ognuno decide autonomamente come agire, ciò che serve approfondire sono i problemi che hanno portato alla decisione finale.