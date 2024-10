Sesso e amore: le cose da sapere per una relazione (quasi) perfetta

sottrarsi a un incontro intimo tra le lenzuola adducendo come scusa malanni veri o presunti, quali l'odioso mal di testa, ormai non funziona più. Infatti, contrariamente a quanto si può pensare, fare sesso quando si ha cefalea o emicrania, o anche la febbre non solo non è una cattiva idea, ma anzi, fare l'amore favorisce il relax e allevia i sintomi. Il piacere e l'orgasmo stimolano la produzione di ossitocina e di endorfine, veri e propri analgesici naturali. Se ancora non basta, si aggiunga che avere regolarmente rapporti sessuali può aiutare a ritrovare il ritmo giusto, favorendo le condizioni ottimali per un ciclo mestruale regolare. E non è finita qui: proprio per il rilascio di endorfine e ossitocina, il sesso anche un po' estremo non è doloroso. Un buon motivo per far stare tranquillo anche chi ama pratiche particolari come il bondage.