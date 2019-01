Seduzione: se gli piaci lo capirai da questi gesti

Linguaggio del corpo maschile: scopri se gli piaci Il linguaggio del corpo maschile è più semplice e diretto di quello femminile. Istockphoto 1 di 13 Se gli piaci, lui cercherà di avvicinarsi a te. Istockphoto 2 di 13 L'obiettivo è il contatto fisico. Istockphoto 3 di 13 Per aiutare il contatto siedi di fianco a lui, non di fronte. Istockphoto 4 di 13 Se si tocca i capelli è buon segno. Istockphoto 5 di 13 Anche accarezzarsi la barba è un ottimo segnale. Istockphoto 6 di 13 Le cose vanno male se si frega il naso o se si inarca all'indietro. Istockphoto 7 di 13 Le braccia conserte sono un segno di chiusura. Istockphoto 8 di 13 Tuto bene,invece, se si accarezza il mento. Istockphoto 9 di 13 Anche i piedi hanno un loro linguaggio: la punta si dirige verso la persona che si trova interessante. Istockphoto 10 di 13 Le gambe accavallate possono significare apertura o chiusura a seconda dei casi. Istockphoto 11 di 13 Se lui giocherella con le mani probabilmente sta flirtando.Specie se rigira oggetti circolari come un bicchiere. Istockphoto 12 di 13 Infine lo sguardo: se lui è innamorato lo capirai immediatamente. Istockphoto 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Innanzi tutto dobbiamo ricordare che il linguaggio del corpo di un uomo è più semplice e meno ricco di segnali rispetto a quello femminile, ma in compenso è molto più diretto ed essenziale.



SEGNALI DI GRADIMENTO – Se il nostro interlocutore apprezza la nostra compagnia e la nostra conversazione, tenderà a spostare il corpo protendendosi verso di noi. Il movimento può essere minimo e appena percettibile, ma è un segnale importante. Un altro indice di gradimento è il gesto di toccarsi i capelli e ancora di più lo è il tentativo di entrare in contatto tattile con il nostro corpo, ad esempio sfiorando un braccio o una mano. Quando poi non può toccare noi, cercherà di sfiorare i nostri oggetti. Se vogliamo facilitare il suo coraggio nel prendere l’iniziativa, evitiamo di sedere esattamente di fronte a lui, ad esempio al tavolino di un bar: meglio scegliere il posto a fianco e non interporre nulla tra noi e lui, come la borsetta, i bicchieri o altro, per aiutarlo in questo contatto (o per stabilirlo noi). Altri segnali di gradimento maschile sono accarezzarsi la barba, toccarsi le labbra con un dito o sfiorarsi un orecchio. Anche la postura eretta e con il petto in fuori è di solito indice di gradimento.



ATTENZIONE QUALCOSA NON VA! – Se lui si tocca il naso con un dito o con il palmo della mano è il caso di fare una marcia indietro precipitosa: è un importante segnale di rifiuto. Forse il nostro potenziale lui è infastidito da un nostro comportamento o da qualcosa che abbiamo detto. Meglio cambiare subito strada! Atri segnali di pericolo sono il gesto di ritrarsi all’indietro, anche in modo appena accennato, come per mettere distanza tra sé e noi, o incrociare le braccia sul petto, in segno di chiusura. Le cose vanno male anche se lui si gratta la testa o si mangia le unghie: sono tutti segnali di nervosismo e di disagio.



LA RISATA – Il riso è un modo importante per trasmettere emozioni e per scaricare la tensione emotiva. Il sorriso è sempre un segnale positivo, specie se si accompagna a uno sguardo prolungato a qualche istante dopo che abbiamo terminato di parlare. E’ anche il segnale che il momento è piacevole. Se però la risata si accompagna a un moto di inarcamento all’indietro del corpo è un segnale di disagio e di pericolo. Se invece il movimento è in avanti, nella nostra direzione, tutto sta andando alla grande.



LO SGUARDO – Tutto sta andando per il meglio se lui ci guarda negli occhi, mentre se evita il nostro sguardo c’è qualcosa che non va. Se poi la sua attenzione è focalizzata sulle nostre labbra, il segnale è inequivocabile: muore dalla voglia di rubare un bacio. Se è davvero attratto da noi o addirittura è innamorato, i suoi occhi lo grideranno a chiare lettere con un’attenzione intensa e fissa su di noi, sia quando parliamo sia quando ascoltiamo, traboccante di adorazione. Se durante la conversazione lui tiene ostinatamente gli occhi bassi ci sono ottime probabilità che stia mentendo.



I PIEDI – Anche le estremità inferiori hanno un loro linguaggio, anche se non sempre è facile da interpretare. Di solito, il fatto di puntare un piede verso una certa persona è segnale di gradimento nei suoi confronti: in pratica è un modo per avvicinarsi. Il fatto di strofinare i piedi per terra o sotto la sedia è invece un segnale di nervosismo e di disagio, insomma un semaforo giallo e di pericolo. Accavallare le gambe in una direzione o nell’altra è un segnale dinamico che può indicare, a seconda delle posizioni, apertura o chiusura e va quindi letto con cautela.



LE MANI – Se lui comincia a muovere le mani più del consueto può essere un segnale che sta cominciando a flirtare con noi. Posizionare le mani dietro la schiena o dietro la nuca di solito è un segnale di interesse per noi e di rilassamento, segno che lo facciamo stare bene. Anche se fa il gesto di giocherellare con un bicchiere o con oggetti di forma rotonda è un buon segno: gli ricordano forme e curve femminili e questo ci autorizza a immaginare che in fondo gli piacciamo. A questo punto possiamo azzardare un contatto in punta di dita: se ha le mani fredde e un po’ sudate, il gioco è fatto.