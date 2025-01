Pinch-crunch: il “pizzicotto” che risolve i conflitti, anche nella coppia

PINCH-CRUNCH: MOLTO PIÙ CHE SEMPLICI PIZZICOTTI – Il segreto di questo curioso modello di comportamento sta tutto nel suo nome: “pinch” in inglese significa pizzicotto, mentre “crunch” significa scricchiolio: agli studenti viene insegnato ad affrontare un “pinch”, ovvero un problema-pizzicotto, fastidioso ma non grave, prima che si trasformi in “crunch”, ovvero in una difficoltà importante, capace di creare scricchiolii e cedimenti di portata potenzialmente grave, molto più difficili da affrontare e risolvere. La teoria del pinch-crunch è stata sviluppata all'inizio degli anni Settanta del Novecento dagli psicologi John J. Sherwood e John C. Glidewell, e oggi viene insegnata agli studenti come modello con il quale gestire le relazioni professionali. Un esempio del suo funzionamento nel campo degli affari è offerto da una situazione come la seguente: i due colleghi A e B sono stati incaricati di elaborare un progetto da presentare ai loro superiori. A e B sono in ottimi rapporti e sono abituati a lavorare insieme, tuttavia, mentre i due si accingono a esporre in via preliminare il loro lavoro al loro responsabile, il collega B prende l'iniziativa e illustra il progetto in prima persona, senza lasciare al collega A lo spazio per intervenire a sua volta. Il suo comportamento infastidisce e “pizzica” il signor A, il quale si sente scavalcato e teme che il suo contributo al risultato complessivo sia sminuito. L’incidente di per sé non è grave, ma lascia il collega A in preda a un senso di irritazione e di malumore nei confronti di B, con il quale, in realtà, desidera andare d'accordo. Che cosa gli conviene fare? Lasciar perdere, in nome del quieto vivere, o affrontare la situazione e chiarire che "non si fa così"? Il modello di Stanford non ha dubbi: meglio chiarire subito e affrontare il "pizzicotto" prima che la situazione si trasformi in qualcosa di peggio, ovvero in un crunch che può far scricchiolare la relazione e la serenità dei due colleghi nel lavorare insieme.