Partner immaginario: se l'anima gemella è solo nella nostra testa

Nella nostra mente è un partner ideale, nella realtà è solo il barista che sorride mentre ci serve il cappuccino su cui ha disegnato un cuore di schiuma, oppure il collega che incrociamo in ascensore e che tiene aperta la porta per noi, o ancora il follower silenzioso che visualizza sempre le nostre storie su Instagram non appena le abbiamo pubblicate. Nella nostra testa, la sceneggiatura è già decollata: abbiamo ammobiliato tutta la casa, ci siamo sposati e abbiamo superato brillantemente la crisi del settimo anno. E nella realtà? Non ci siamo scambiati una parola che andasse al di là di un timido "Grazie, buona giornata". Benvenuti nell'era dell'amore fantasma: in inglese è chiamato delusionship, dall'unione delle parole delusion, illusione, e relationship, relazione. In italiano potremmo chiamarlo “illusione sentimentale”: qualunque nome vogliamo dargli, è una tendenza che sta ridefinendo il modo in cui molti Millennial e la Gen Z vivono l'amore, o scelgono di non viverlo. Insomma: è la versione tossica del sogno a occhi aperti.