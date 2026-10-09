Coppia: il partner “7 su 10” vince sulla dittatura del Principe Azzurro

Una volta, la regola d’oro per iniziare una vita di coppia era semplice: “Ricorda che il Principe Azzurro non esiste”. Negli ultimi tempi, però, abbiamo dimenticato questa grande verità: abbiamo solo cambiato i nomi alle nostre illusioni, lanciandoci nell'affannosa ricerca del match perfetto, del "macho da copertina", bellissimo, con uno status super-elevato e un carisma travolgente. Insomma, un uomo da valutare “10 su 10” sotto tutti i punti di vista. Peccato che questo standard ideale finisca quasi sempre per rivelarsi emotivamente non disponibile e a volte persino tossico. È proprio contro questa trappola che sta nascendo la cultura del "Good-Enough Dating" (il partner abbastanza buono), una rivoluzione silenziosa in cui le scelte femminili premiano un uomo magari meno perfetto sulla carta, ma più “normale”, affidabile e finalmente capace di costruire una relazione solida. Insomma, un compagno da valutare “7 su 10”.
IL PARTNER “7 SU 10” - Sgombriamo subito il campo da un equivoco: un compagno “7 su 10” non è una scelta di ripiego o un “piano B” triste e mediocre, ma una ridefinizione delle priorità. Mentre un “10 su 10” è un macho dall’estetica impeccabile, uno status sociale elevato e una personalità travolgente, il "7 su 10" è una persona dall’aspetto gradevole ma normale, che non cerca di impressionare a tutti i costi, ma che sa essere gentile, puntuale, stabile emotivamente e capace di ascoltare. Da lui non all’inizio del rapporto non vivremo episodi di love bombing, ma non ci sentiremo manipolate emotivamente e saremo mai in ansia, in una sorta di montagne russe emotive. In compenso, se ci proporrà un appuntamento non ci darà buca, risponderà ai messaggi e manterrà le promesse, senza creare drammi artificiali. Insomma, se il partner perfetto è lo stereotipo tossico di una vita spericolata e sempre sul filo del rasoio, con la prospettiva di ghosting conclusivo, il partner “buono abbastanza” è la riscoperta della quotidianità tranquilla e del valore di una relazione stabile che può sembrare meno "cinematografica" all'inizio, ma che protegge la salute mentale e abbassa i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress.
PERCHÉ PIACE IL PARTNER 7 SU 10 - Perché le donne oggi cercano attivamente questo profilo più tranquillo? La risposta sta nei livelli di stress quotidiano: spesso non abbiamo l'energia psicologica per gestire i giochi di potere di chi aspetta tre giorni per rispondere a un messaggio solo per dimostrare di essere dominante. Il partner "7 su 10" toglie dalle nostre vite questi picchi di ansia inutile, si presenterà puntuale a una cena programmata e ci chiamerà tutte le volte in cui ce l’ha promesso. La sua prevedibilità, che una certa cultura pop ha erroneamente confuso con la noia, è una quotidianità serena che trasmette sicurezza e abbassa i livelli di stress. Una relazione stabile di questo genere sembrerà meno “pirotecnica” nella prima fase, ma è l'unica capace di reggere il logorio della vita vera. Un partner di questo tipo è anche la soluzione che ci salva dalla stanchezza da dating.
LA "DATING FATIGUE" – La stanchezza da dating non è solo frutto di sfortuna sentimentale, ma una vera e propria saturazione psicologica. Passare le serate a scorrere profili, decodificare messaggi ambigui e investire energie in appuntamenti che si rivelano regolarmente fallimentari ha trasformato il corteggiamento in un secondo lavoro, non retribuito e altamente stressante. Questa usura emotiva ha azzerato la nostra tolleranza per i giochi psicologici: quando l'algoritmo promette un'infinità di opzioni migliori dietro l'angolo, l'unico modo per salvarsi dal burnout affettivo è fermarsi. Scegliere la concretezza di un partner reale significa, prima di tutto, dire “basta” a questa ricerca estenuante del pezzo mancante.
COME RICONOSCERE IL PARTNER DA 7 – Riconoscere e rivalutare un solido partner da 7 su 10 richiede un certo switch mentale e un po’ di allenamento. Occorre innanzi tutto agire su se stessi per liberarsi da aspettative tossiche. Ignoriamo il modello di automobile con cui lui si presenza al primo appuntamento, il numero dei follower sul suo profilo e l’orologio che porta al polso. Osserviamo piuttosto il modo in cui parla al cameriere che ci serve al tavolo, notiamo se ci ascolta con reale interesse, se fa domande genuine sulla nostra vita o se usa il tempo insieme come un monologo per celebrare se stesso. Attenzione anche alla chimica: spesso confondiamo l'ansia causata da una persona sfuggente con le “farfalle nello stomaco”. Se un uomo ci fa sentire calme e al sicuro, non è il caso di liquidarlo dicendo che "manca la scintilla": meglio concedere una seconda possibilità a chi non ci destabilizza. L'attrazione mentale, l'intesa fisica e la complicità vera possono crescere nel tempo, specie se si basano su fondamenta solide e non su un brivido tossico.
IL FATTORE TEMPO: DALL’ADRENALINA ALLE ENDORFINE - La cultura del "match perfetto" ci ha abituati a una gratificazione istantanea: vogliamo tutto e subito. Se al primo appuntamento non scoccano i fuochi d'artificio, tendiamo a scartare la persona. Il Good-Enough Dating propone invece una transizione psicologica fondamentale: passare dall'amore-adrenalina, che toglie il sonno e crea dipendenza, all'amore-endorfina, che dona sicurezza e benessere. Il partner "7 su 10" spesso non si rivela nelle prime due ore di conversazione, ma richiede tempo, curiosità e un po’ di pazienza perché l’intesa intellettuale ed emotiva ha bisogno di essere coltivata, non solo consumata.