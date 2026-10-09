Coppia: il partner “7 su 10” vince sulla dittatura del Principe Azzurro

IL PARTNER “7 SU 10” - Sgombriamo subito il campo da un equivoco: un compagno “7 su 10” non è una scelta di ripiego o un “piano B” triste e mediocre, ma una ridefinizione delle priorità. Mentre un “10 su 10” è un macho dall’estetica impeccabile, uno status sociale elevato e una personalità travolgente, il "7 su 10" è una persona dall’aspetto gradevole ma normale, che non cerca di impressionare a tutti i costi, ma che sa essere gentile, puntuale, stabile emotivamente e capace di ascoltare. Da lui non all’inizio del rapporto non vivremo episodi di love bombing, ma non ci sentiremo manipolate emotivamente e saremo mai in ansia, in una sorta di montagne russe emotive. In compenso, se ci proporrà un appuntamento non ci darà buca, risponderà ai messaggi e manterrà le promesse, senza creare drammi artificiali. Insomma, se il partner perfetto è lo stereotipo tossico di una vita spericolata e sempre sul filo del rasoio, con la prospettiva di ghosting conclusivo, il partner “buono abbastanza” è la riscoperta della quotidianità tranquilla e del valore di una relazione stabile che può sembrare meno "cinematografica" all'inizio, ma che protegge la salute mentale e abbassa i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress.