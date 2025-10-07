Non solo "divorzi grigi": anche l’amore può sbocciare dopo i 60, ecco perché

"Divorzi grigi”, un fenomeno in grande e costante aumento di cui si parla parecchio e che non è un cliché. Perché oggi dopo i 60 anni non si chiude, ma al contrario si ricomincia. L’età della maturità diventa, per molti, una stagione di rinascita sentimentale. Secondo psicologi e sociologi, l’amore in età matura è spesso più libero e consapevole. Dopo una vita di impegni, figli e responsabilità, arriva il momento in cui ci si concede il lusso di scegliere con autenticità, senza pressioni esterne né ruoli da interpretare. L’obiettivo non è più “trovare qualcuno”, ma condividere del tempo di qualità, trovare affinità e ricercare il (proprio) benessere.