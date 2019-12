Natale: ecco i libri da regalare per colpire al cuore il partner (o aspirante tale)

Alt all'affannosa ricerca del regalo più adatto , del pensiero che non deve essere troppo intimo, ma neppure troppo distaccato, dell'omaggio giusto per la situazione senza spingersi troppo oltre: un libro può aiutarci e risolvere la situazione con eleganza e inviando il messaggio corretto, perché chi deve intendere... intenda!

Ecco allora alcune proposte di libri scelti da Academic Singles, il primo sito di dating pensato per le persone che vorrebbero incontrare un partner che abbia, se non esattamente i medesimi gusti, almeno una sua certa idea del mondo e della vita. Persone con interessi e con gusti sopra la media, che amino la lettura, il cinema, viaggiare e conoscere.



In vista del Natale, gli esperti di Academic Singles hanno selezionato volumi diversi, ma a misura di partner, ognuno per andare incontro a una diversa situazione sentimentale. Non è detto che il libro sia la soluzione, ma potrebbe rivelarsi utile per capire o migliorare la propria relazione o ancora, perché no, farla nascere.



1. Per il partner con cui ci si piglia e ci si lascia da anni: Domenico Starnone, Confidenza, Einaudi. Pietro e Teresa si amano, si lasciano e si ritrovano regolarmente ad ogni svolta importante. Uno degli scrittori italiani più sensibili quando si parla di sentimenti e di relazioni.



2. Al marito o moglie, dopo una crisi, quando si ha voglia di far pace: Nick Hornby, Lo stato dell’unione, Guanda. Da un autore molto amato la vita coniugale al tempo della Brexit, tra chiacchiere e situazioni paradossali. Per imparare a ridere dei propri difetti con leggerezza.

3. All’eterno indeciso: Isaac B. Singer, Nemici. Una storia d’amore, Adelphi. Lui, lei, l’altra e poi l’altra ancora. Menzogne e sortilegi d’amore secondo uno dei più grandi scrittori del Novecento. Per lettori forti.

4. Per l’uomo (o la donna) schiavo delle apparenze: John M. Hull, Il dono oscuro, Adelphi. Il diario di un uomo che diventa cieco a quarant'anni e che deve rimettere in gioco tuto il suo rapporto col mondo. Perché, come diceva "Il piccolo principe", non si vede bene che col cuore.

5. Per l’inguaribile sognatore: Daniele Nardi, La via perfetta. Nanga Parbat: sperone Mummery, Einaudi. L’incredibile storia della fatale scalata alla vetta dell’Himalaya considerata la montagna assassina. Anche l’amore spesso è una scommessa impossibile che chiede di mettere in gioco tutto. Ma vale sempre la pena.

6. Per la donna col cuore di ghiaccio: Eva Baltasar, Permafrost, Nottetempo. Intelligenza, sarcasmo e umorismo possono proteggere contro le brutture e le menzogne del mondo? Una scrittrice spagnola che colpisce al cuore.

7. All’uomo che non deve chiedere mai (o quasi): Lou Barney, November road, Harper Collins. Un gangster senza scrupoli sfugge ai suoi killer e sulla sua strada trova qualcuno che gli cambia le priorità. Un noir che emoziona e dice tanto su come l’amore può trasformare radicalmente le persone.

8. Per la donna pigra e insicura: Daniela Collu, Volevo solo camminare, Vallardi. La storia di una donna che decide di prepararsi a camminare per i 360 km del cammino di Santiago. Una specie di metafora che può essere sempre utile quando si vuole comunicare al partner che la vita di coppia può essere una grande e lunga avventura.

9. Al partner (o aspirante tale) non più giovanissimo, ma con la voglia di innamorarsi ancora: Halldòra Thoroddsen, Doppio vetro, Iperborea. L’amore quando non si hanno più vent’anni. Perché non bisogna avere paura di innamorarsi anche se si hanno i capelli grigi. Anzi, soprattutto ora occorre avere il coraggio di lanciarsi.

10. All’uomo inguaribilmente nostalgico della politica di una volta: Marco Follini, Democrazia cristiana, il racconto di un partito, Sellerio. Perché così lui continuerà a dire che si stava meglio quando si stava peggio. E nel ricordo degli anni ’70, e di quando si era più giovani, magari ritroverà la passione perduta.

11. Alla partner vegetariana che ci vuole pendere per la gola: Dario Bressanini, La scienza delle verdure, Gribaudo. Per farle capire che broccoli, melanzane e zucche non vanno presi alla leggera. Lei preparerà manicaretti con le ricette di sempre, ma in maniera del tutto nuova e lui capirà che, se sa fare una parmigiana come si deve, è proprio la persona giusta.

12. Per il partner con cui si ha una storia eternamente conflittuale, di gelosia e passione: Emily Bronte, Cime tempestose, Einaudi. Nuova traduzione del capolavoro immortale del romanticismo inglese. Per andare a colpo sicuro e dire al partner che siamo pronti a un viaggio tra tutte le insidie e che con lui non avremo mai paura.

13. Per l’amico di cui si è segretamente innamorati da anni: Sally Rooney, Persone normali, Einaudi. La storia di Marianne e Connell, compagni di scuola in una piccola cittadina irlandese, che si ritrovano poi al college e prendono pian piano consapevolezza dell’unicità della loro relazione. Mai dire mai.