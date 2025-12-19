Natale: se la coppia scoppia, lo sport cura anche i cuori infranti

COME LO SPORT CURA UN CUORE SPEZZATO - Tutti noi sappiamo che cos'è la "sindrome del cuore infranto": riconosciuta e studiata per la prima volta negli anni Novanta, si tratta di un attacco cardiaco a carico del ventricolo sinistro che però, a differenza dell’infarto, non deriva da un’ostruzione arteriosa, ma da una violenta risposta allo stress causato da un grave dolore o da un altro evento emotivo sconvolgente, come la perdita improvvisa del lavoro o da un altro trauma importante. La sindrome è più frequente tra le donne tra i sessanta e i settant’anni, ma negli ultimi decenni si sta assistendo a un aumento dei casi anche tra le più giovani. Uno studio recente, presentato in occasione del Congress of the European Society of Cardiology ha evidenziato un interessante legame tra allenamento fisico e minore incidenza della sindrome: su 76 pazienti affetti dalla malattia, i soggetti che hanno affiancato un programma regolare di esercizi aerobici, tra cui nuoto, ciclismo e camminata, alle cure tradizionali e a sedute di terapia cognitivo-comportamentale, nell'arco di dodici settimane hanno registrato un netto miglioramento delle funzioni cardiache e della qualità della vita. In pratica, nei soggetti monitorati l’allenamento regolare ha migliorato la salute del cuore, aumentando l’afflusso di ossigeno e nello stesso tempo restituendo all'organismo una routine e una nuova forma di controllo su di sè.