Love bombing: sai riconoscere le “bombe d'amore” e difenderti da loro?

Una vera e propria “bomba d’amore”, con continui complimenti, attenzioni delicatissime, regali anche costosi e assidue dichiarazioni di amore e passione alle stelle: sembrerebbe il sogno di ogni persona innamorata, una bella favola in cui il lieto fine è assicurato. Invece il Love bombing è una sottile e micidiale tecnica di manipolazione emotiva, opera di solito, di soggetti dalla personalità narcisista ai danni di persone emotivamente fragili e realmente assetate di affetto. La storia, come è facile immaginare, è destinata a una conclusione dolorosa: quando il manipolatore si è rifornito di gratificazione, tutto si sgonfia, le attenzioni si interrompono e la vittima si ritrova prostrata e sofferente. Per fortuna, con un po’ di attenzione, una Love Bomb può essere riconosciuta e disinnescata.

L’amore c’entra poco – Nel bombardamento d’amore, nonostante il nome, il sentimento ha poco peso. Anche se le manifestazioni esteriori farebbero pensare a un innamoramento folle, con continue professioni d’amore imperituro, complimenti esagerati, affermazioni come “tu sei l’unica/o per me”, “nessuno mi ha mai fatto stare come sto con te” e altro del genere, non si tratta né di affetto, né di passione. Si tratta di un gioco sottile in cui il narcisista vuole solo avvincere a sé una persona che invece di solito è innamorata davvero, fino a diventare il centro del suo mondo. Dalla sottomissione e venerazione ottenuta dalla vittima, il narcisista trae soddisfazione e godimento. Statisticamente, il love bober è più spesso di sesso maschile, mentre le donne sono di solito le vittime.

Non solo di coppia – Il bombardamento d’amore non riguarda solo le relazioni tra partner; il meccanismo è stato riconosciuto e chiamato in questo modo osservando le strategie di manipolazione emotiva e affettiva con cui i leader di alcune sette religiose attiravano e avvincevano i loro adepti. Possono verificarsi episodi di love bombing anche in famiglia, nelle relazioni tra amici e persino sul posto di lavoro. A parlare di Love bombing è stata per prima la psicologa Margaret Thaler Singer, docente all'Università di Berkeley dal 1964 al 1991, la quale nel 1995 definisce il Love bombing come "la pericolosa deriva di una mente fragile".

I segnali per riconoscerlo – Il Love bombing è un’arte sottile e raffinata che, almeno all’inizio, può anche essere messa in atto in modo quasi inconsapevole. Il “bomber” è per lo più, come abbiamo detto, un soggetto dalla personalità narcisista, che desidera realmente piacere e farsi apprezzare, a qualunque costo. Fa parte delle sue abilità saper individuare nelle sue vittime i punti più vulnerabili e i lati di fragilità, come la bassa autostima e il desiderio profondo di essere amato. A questo punto il bombardamento d’amore ha inizio con un corteggiamento serrato e quasi ossessivo, con la richiesta di una relazione sempre più esclusiva, che alla fine allontana dalla famiglia e dal resto degli amici. Al limite, si può arrivare al tentativo di acquisire il controllo completo su tutti gli aspetti della vita della vittima, compresa la gestione del denaro. Quando la vittima è ormai isolata, il narcisista si sazia del gioco: il partner viene denigrato, deriso, minacciato di abbandono. Queste fasi si alternano a momenti di riconciliazione e di apparente ritorno alla dolcezza degli inizi, ma si tratta di fasi di breve durata. Questa continua altalena lascia la vittima sconvolta e sempre più sofferente, in preda al timore di essere abbandonata e di restare completamente sola e con sempre meno forza per uscire da questo circolo vizioso. In alcuni casi, si tratta di meccanismi che preludono ad atti di violenza anche fisica.

Come sganciarsi in tempo – Dato che uscire da questa spirale manipolatoria è difficile, occorre fare di tutto per non cascarci. Del resto, chi non desidera essere amato in modo incondizionato e avere un partner che ci fa sentire al centro del mondo? Prima di abbandonarci alla sensazione di vivere una favola, prestiamo dunque attenzione a questi segnali:

-dichiarazioni continue di amore eterno anche se la relazione dura da poco o da pochissimo;

-manifestazioni amorose o atteggiamenti che ci paiono eccessivi e che magari ci mettono in imbarazzo;

-gelosia esagerata, insofferenza nei confronti dei nostri amici e delle attività che svolgiamo per conto nostro;

-i nostri amici sono allarmati e ci mettono in guardia da questo innamorato/a così possessivo: potrebbero essere più obiettivi di noi e riconoscere nella situazione degli aspetti che ci rifiutiamo di prendere in considerazione;

-se il nostro intuito ci segnala che qualcosa non va, diamogli ascolto senza esitare.

Le contromisure – Per difendersi dal love bombing il metodo più efficace è recuperare la distanza. Interrompiamo ogni rapporto, allontaniamoci fisicamente, escludiamo il bomber dai nostri profili social. Dedichiamoci ad esperienze nuove, facciamo tutto il possibile per migliorare la nostra autostima e per disintossicarci da questa relazione malata. Troviamo una nuova attività che ci rende felici e che ci aiuti a colmare il senso di vuoto, cerchiamo di farci nuovi amici. Soprattutto, non cediamo a un senso di colpa che non ha ragion d’essere e, soprattutto, alla tentazione di concedere una seconda chance.