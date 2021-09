L’amore è: farsi rispettare dal proprio partner

Il rispetto è l’ingrediente numero uno per una storia d’amore capace di durare nel tempo. Il sentimento è qualcosa che sboccia in modo immediato e istintivo, ma la capacità di trattare l’altro come vorremmo essere trattati noi stessi, e nello stesso ottenere il reciproco, è un cammino che si costruisce nel tempo e che va percorso insieme. Anche se tendiamo a dare per scontati certi comportamenti, ecco alcuni dei passi principali.

PIEDI IN TESTA? NO, GRAZIE – Il primo passo per ottenere che il partener si dimostri rispettoso nei confronti nostri e dei nostri desideri è mostrare un po’ di determinazione. Va bene accettare dei compromessi, perché la vita a due è fatta di mediazioni, ma questo non significa accettare sempre qualsiasi cosa. Se lui ama il trekking estremo, ad esempio, e noi sappiamo in partenza che le sue escursioni sono al limite delle nostre possibilità, non è peccato mortale rifiutare di accompagnarlo, se non per qualche facile tracciato. Lo stesso vale nelle altre situazioni della vita: venirsi incontro e accettare una sana via di mezzo è un conto, andare contro se stessi, però, non è sano.

MOSTRARE IL PROPRIO CARATTERE MA SENZA AGGRESSIVITÀ – Essere determinate non significa mostrarsi aggressive. All’uomo piace un giusto mix tra dolcezza e indipendenza, tra tenerezza e decisione. Se ci mostriamo dolci ma fragili, lui potrebbe avere la tenzione di approfittarsene; se però ci comportiamo in modo troppo deciso e battagliero, potremmo scatenare in lui reazioni di difesa. L’importante è che l’equilibrio tra i vari aspetti del nostro carattere siano ben chiari e consolidati in noi stesse, altrimenti per costruire un rapporto solido con il nostro lui, dobbiamo cominciare a lavorare su di noi, nel nostro intimo.

SAPER DIRE NO - La parola NO è una delle prime che impariamo a pronunciare da piccoli. A tutte le età, la negazione è un modo per affermare noi stessi, distinguendoci dalla realtà circostante. Recuperare questo comportamento istintivo può aiutarci, specie se tendiamo a lasciar sempre correre per amor di pace, prima di arrivare al limite della sopportazione. Prendiamo anche l'abitudine di motivare i nostri rifiuti: in questo modo sarà più facile essere comprese.

L’IMPORTANZA DI DIALOGARE – È un modo semplice ed efficace per farsi rispettare, oltre che dal partner, da tutti quanti, che si tratti di amici, colleghi di lavoro o parenti. Parlare apertamente, senza girare intorno ai problemi e senza lasciare agli altri il compito di interpretare quello che vorremmo. Molto meglio chiedere in modo franco e rifiutare quello che non va con cortesia, ma senza esitazioni.

MOSTRARE RISPETTO PER AVERE RISPETTO – Trattare l’altro come vorremmo che lui tratti noi è il promo passo per ricevere la considerazione che meritiamo. Questo significa evitare in prima persona i comportamenti che ci infastidiscono in lui, come essere troppo assillanti, mostrarsi vittime di una gelosia eccessiva, lamentarsi continuamente per mille cose, a cominciare dal disordine.

UNA COSA PER VOLTA – Focalizziamoci sugli obiettivi più importanti e affrontiamoli uno alla volta, seguendo questo elenco di priorità. Potrebbe trattarsi di quello che reputiamo più importante in assoluto, oppure di una cosa piccola, ma più facile da ottenere. Spieghiamo con chiarezza che cosa desideriamo e perché: quando avremo raggiunto lo scopo, passeremo al punto successivo. Otterremo più risultati in questo modo, anziché subissare il partner con mille richieste confuse, presentate tutte insieme, magari a suon di strilli.

COMBATTIAMO LA NOIA – La routine appanna qualsiasi cosa, anche il rispetto di noi stessi e quindi di chi ci vive accanto. Ad esempio, nel periodo del lockdown, il fatto di restare sempre chiusi in casa ci ha fatto scivolare nella trascuratezza per il nostro aspetto e per il modo in cui ci vestiamo. Nella coppia, la consuetudine crea effetti simili: i gesti romantici, come portare in dono un fiore o riservare al partner certe piccole attenzioni, tendono a scivolare nel dimenticatoio. Ricordiamoci, invece, di sorprendere di tanto in tanto il nostro lui con un pensiero dolce e inatteso: è il modo migliore per richiamare la sua attenzione e ottenere qualcosa di simile in cambio. Lui non reagisce? Chiediamolo direttamente, oppure proponiamo un’esperienza fuori dai nostri schemi abituali da concederci insieme.