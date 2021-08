Il ritorno a casa dopo la fine delle vacanze può segnare un nuovo inizio anche in amore: abbiamo ricaricato le batterie (o almeno così si spera), abbiamo fatto nuove esperienze o ci siamo abbandonati semplicemente al dolce far niente. Anche il sentimento che ci lega al nostro partner si è riposato con noi, ritrovando nuova energia; lontano dalle tensioni quotidiane abbiamo avuto la possibilità di concederci qualche momento romantico, abbiamo vissuto esperienze nuove e piacevoli insieme. Il ritorno a casa non deve segnare la fine di questa stagione felice: può invece consolidare le buone abitudini che avevamo in vacanza e regalarci occasioni di intimità e unione tanto quando il periodo trascorso fuori casa.

LE ABITUDINI DELLE VACANZE – Fare colazione insieme, senza fretta, con tante cose buone; oppure dedicarsi allo sport o passeggiare sulla spiaggia o in montagna; o ancora regalarsi un momento di benessere nell’idromassaggio della piscina dell’albergo; molte delle consuetudini e dei piccoli vizi che hanno reso piacevoli le vacanze possono essere replicate anche in città, sia pure con qualche inevitabile differenza. Fare colazione insieme, se gli orari sono compatibili, è un piccolo rito a due al quale dedicare un po’ di tempo per cominciare bene la giornata, un po’ di attività fisica in coppia è un toccasana per la salute e i centri benessere abbondano un po’ ovunque. Ritagliamoci un po’ di tempo e approfittiamone.

IL POTERE DELL’OTTIMISMO – Uno studio condotto qualche tempo fa dai ricercatori dell’Università del Missouri di St. Louis e dell'Erasmus University di Rotterdam, ha sottolineato che i pensieri positivi e un generale atteggiamento ottimista nei confronti della vita fanno bene alla vita a due e accrescono i sentimenti nei confronti del partner, aiutando ad apprezzarne le virtù e le qualità senza darle per scontate. Chi invece ha un atteggiamento negativo tende a focalizzarsi sui difetti dell’altro e finisce per essere irritato e infastidito anche dalle cose più insignificanti. La negatività è una trappola dalla quale guardarsi e fare di tutto per non cascarci.

NELL’INTIMITÀ – Durante le vacanze abbiamo sperimentato cose nuove e situazioni inconsuete che hanno acceso la passione? Non dimentichiamole e cerchiamo di riprodurle anche a casa. Certo, un incontro notturno sulla spiaggia a un passo dalle onde è difficile da replicare in piena città ma un uso creativo della doccia o della vasca da bagno può offrire sensazioni altrettanto inconsuete. Il limite è solo nella nostra fantasia.

NON DIMENTICHIAMO LE COCCOLE – Le coppie che sono insieme da tanto tempo tendono a dimenticarsi di quanto siano importanti le manifestazioni d’affetto. Toccarsi invece è importante, anche al di là del sesso, perché il contatto a pelle attiva una serie di sostanze nell’organismo, a cominciare da serotonina e ossitocina, fondamentali nella chimica degli affetti. Per innescare la produzione di questi ormoni serve un abbraccio che si protragga per almeno trenta secondi, mentre secondo le statistiche, una coppia stabile di solito non resta cheeck-to-cheeck per più di una manciata di istanti. Il fatto di abbracciarsi a lungo e almeno tre o quattro volte nell’arco della giornata, può cambiare tutta la chimica di coppia e tenere vivo il desiderio reciproco. Lo stesso vale se si dorme uno nelle braccia dell’altro: se poi l’abbraccio è accompagnato da un lungo bacio è ancora meglio.

TENERE VIVI I MOMENTI BELLI – Un modo per mantenere vivi i momenti più belli di una vacanza appena conclusa è ripercorrere insieme le occasioni clou sfogliando le foto che abbiamo scattato. Raccogliamole insieme dai diversi device che abbiamo utilizzato (macchina fotografica, action cam, telefonini), e raccogliamole in una cartella comune. Possiamo scorrerle semplicemente sullo schermo, condividere con gli amici le più interessanti, ma può essere un’idea scegliere le migliori e creare un foto-album da stampare come un vero e proprio libro: sono ormai moltissime le agenzie che offrono anche online la possibilità di creare il proprio libro-album, la cui stampa ha costi decisamente abbordabili. L’esperienza insegna che ciascuno di noi ha centinaia di foto in formato digitale accumulate nella memoria dei diversi apparecchi, ma che poi difficilmente le guarda, tanto da arrivare a non ricordare nemmeno più dove sono state scattate. In un caro, vecchio libro, invece, le foto sono sempre lì, pronte e disponibili ad essere ammirate. Anno dopo anno diventano una foto-storia dei nostri momenti migliori, dalla quale trarre ispirazione e pensieri positivi.