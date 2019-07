L'amore in estate? Con uno sconosciuto piace di più

Nell'era del dating online e della seduzione via web le vacanze diventano il momento ideale per fare nuove conoscenze e sperimentare situazioni nuove e decisamente piccanti.

Secondo alcune ricerche infatti pare che un italiano su due sia disposto ad ammettere di aver avuto almeno una volta incontri ravvicinati con persone conosciute online. D'altra parte, fare sesso con gli sconosciuti pare essere la fantasia erotica che più facilmente si riesce a mettere in pratica, cosa che peraltro non stupisce a maggior ragione nel periodo estivo. Ecco quel che c'è da sapere.



Lasciati andare: quando ci troviamo con uno sconosciuto l'imbarazzo iniziale è scontato. Ma trasformare l'iniziale difficoltà in un momento piacevole è possibile, basta essere semplici e naturali. Il vero segreto di un incontro indimenticabile non è l'abilità acrobatica, ma l'affidarsi al partner senza riserve smettendo di tenere tutto sotto controllo. Se lasciamo che la mente sia libera di volare arriva il momento in cui possiamo iniziare a giocare con il nostro corpo.



Accetta le attenzioni: anche tra coppie consolidate, può accadere che nell'intimità qualche ambito inesplorato resti vivo. Fare l'amore con uno sconosciuto sembra rendere più facile lasciarsi andare a emozioni più istintive. Ricordiamoci che la persona con cui condividiamo un prezioso momento di intimità con buona probabilità non vuole giudicare, ma conoscerci e condividere semplicemente qualche bel momento insieme. Il suggerimento è di rendere il sesso un modo semplice per divertirsi insieme giocando.



Essere se stessi: sentirsi a proprio agio avendo la consapevolezza del proprio valore non vuol dire fingere di essere quel che non si è, ma piuttosto mettersi a nudo (in tutti i sensi!) e assumersi ogni tanto il rischio di fare la prima mossa. Con uno sconosciuto lasciarsi andare senza dover per forza dimostrare qualcosa è decisamente più semplice, quindi anche concentrarsi su stessi e su cosa ci piace diventa naturale. Con un partner nuovo abbiamo anche la possibilità di liberare la fantasia e di scegliere gesti e posizioni in cui le percezioni vengono amplificate e diventano poi ricordi indelebili.



Nessuno è perfetto: con uno sconosciuto l'ultimo dei pensieri deve riguardare quell'etto di troppo o un po' di cellulite o qualche altro difettuccio. No a troppi pensieri inutili, altrimenti rischiamo di perdere il gusto del momento. La stragrande maggioranza delle signore pensa agli eventuali difetti del proprio corpo mentre fa l'amore, mentre qualsiasi uomo può confermare che durante un amplesso i maschietti sono totalmente presi dall'azione e non si soffermano sulle smagliature, come al contrario immagina il pubblico femminile.



Sicurezza sempre: la sicurezza non è una questione di secondo piano che è possibile trascurare. Per quanto oggi sia possibile capire chi abbiamo di fronte anche prima di conoscere personalmente qualcuno attraverso quello che scrive sui social, per esempio, la prudenza non è mai troppa. Ricordiamoci di lasciare un recapito quando ci avviamo ad un appuntamento o di fare in modo che in caso di necessità i nostri amici possano correrci in aiuto. Perché fidarsi è bene, ma...