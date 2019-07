Remise en forme piacevole e senza rinunce? Con l'amore si può

A dieta... piacevolmente! 5 luglio 2019 05:00 Remise en forme piacevole e senza rinunce? Con lʼamore si può La seduzione è un gioco stuzzicante: qui i suggerimenti per riscoprire il piacere tra le lenzuola e bruciare calorie

I conti tornano subito: se è vero che in un'ora di sesso gli uomini bruciano oltre 100 calorie e le signore fra le 70 e 90 è ovvio che se l'intimità va a gonfie vele la nostra linea ringrazia. Ma non è finita qui: perché il sesso stimola la produzione di ormoni, accelera il ritmo cardiaco e migliora la luminosità della pelle. Scopriamo dunque come migliorare la ginnastica fra le lenzuola per una vita intima al top e per ritrovare il benessere anche in vacanza.

Le vacanze si avvicinano a grandi passi e la prova costume ci assilla? Adesso è proprio arrivato il momento di disfarci di quel chiletto di troppo che si è insediato in inverno e che più antipatico di così proprio non potrebbe essere.



Se non siamo troppo amici della palestra e il caldo è già eccessivo per dedicarsi allo sport senza rischiare di disidratarsi prima di riuscire a ottenere un risultato accettabile, potremmo provare una ginnastica decisamente più piacevole: quella tra le lenzuola! Ecco un piccolo vademecum da tenere sempre ben presente.



Take it easy: prendiamocela con calma e scaldiamo i motori. Ricordiamo che i preliminari sono importantissimi: infatti, pare che per le donne siano necessari in media circa venti minuti affinché possano raggiungere l'orgasmo. E chi lo direbbe del resto che mezz'ora di coccole permettono di bruciare circa 100 calorie? Un ottimo motivo in più per non andare subito al sodo.



L'apostrofo rosa tra le parole "t'amo": senza voler eccedere in romanticismo, è utile sapere che alcuni studi dimostrano che baciando è possibile consumare fra le 80 e le 100 calorie. Il bacio aumenta la complicità della coppia e rafforza il legame: un medicamento naturale da somministrare ogni giorno per scongiurare il calo del desiderio. Mai senza!



Streap tease: chi non ricorda il famoso e intrigante spogliarello di Kim Basinger in "9 settimane e mezzo"? Facendo sempre il calcolo delle calorie, sono circa 12 quelle che consumiamo quando ci togliamo i vestiti di dosso. Il consiglio furbo? Giocare a spogliare il partner può essere divertente ed eccitante e anche molto utile per la nostra remise en forme.