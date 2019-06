Amori estivi: come riconoscerli per evitare scottature

Inutile nasconderlo: se il nostro cuore è libero l’estate diventa è la miglior occasione per vivere flirt travolgenti. Tuttavia, anche se ci aspettiamo il finale da fiaba, pensando di aver incontrato la persona della nostra vita, non sempre saremo accontentati. Se è vero che alcuni incontri possono trasformarsi in bellissime relazioni , è purtroppo anche vero che alcune storie durano giusto lo spazio di una notte. Come evitare dunque cocenti delusioni e cercare di godersi al meglio le avventure estive senza fantasticare troppo? Qui qualche suggerimento utile per non doversi curare le "scottature" al cuore. Hai deciso cosa vuoi? Prima di tutto chiediamoci cosa desideriamo davvero, se una notte di sesso oppure qualcuno di cui innamorarci. Essere onesti con se stessi e capire che tipo di storia vogliamo è l'unico modo per non crearsi false illusioni e sarà decisamente più facile trovare la relazione che fa per noi, senza cadere in situazioni ambigue che rischiano di portarci fuori strada. Patti chiari... Il momento è qui e ora: bisogna saper vivere il presente e godere di tutte le emozioni che può regalare, evitando eccessive aspettative, che possono solo aumentare l'ansia. Lasciamo perdere la fretta e godiamoci il momento con curiosità: nella peggiore delle ipotesi, si sarà trattato di una storia divertente da ricordare con piacere o da raccontare simpaticamente agli amici e colleghi.

Sesso sì, ma senza impegno: può succedere che, dopo una notte di passione, il partner svanisca come neve al sole. Inutile starci male: il sesso è sicuramente un forte collante nelle coppia, ma non sempre è sinonimo d’amore. In estate vincono leggerezza e divertimento: prenderne atto può preservarci dalle delusioni. Teniamoci il bello di quello che c’è stato e andiamo avanti, le vacanze sono sacre!



Abbasso le etichette: voler definire fin da subito la relazione è inutile e deleterio. Dal momento che siamo agli inizi, cerchiamo di capire cosa proviamo effettivamente e dedichiamoci tutto il tempo per stare insieme. Unico must: in un flirt rispetto e reciprocità sono fondamentali, quindi maì dimenticarsene.



Niente stress, please: in vacanza si conoscono persone nuove e diverse, anche da quelle che frequentiamo di solito. Perchè non sperimentare? Regaliamoci la possibilità di incontri inaspettati, occasioni perfette per scambiare due parole o per continuare a vedersi, perché no? Mettiamoci in gioco senza pregiudizi, senza precluderci nulla e lasciamoci coinvolgere in situazioni intriganti, senza l’ansia di dover per forza trovare l’amore.



Promettere? Anche no! la passione delle avventure estive a volte può spingere a fare dichiarazioni d’amore che in quel momento sembrano assolute, ma che poi, a mente fredda, sembrano perfino un po' assurde. Consiglio? Ascoltiamo con distacco e prudenza le promesse, perché potrebbero essere fatte in momenti di grande passione, senza poi trasformarsi in realtà. Il tempo è il miglior giudice e potrà darci ragione o torto sulla profondità della nostra relazione. Se son rose, fioriranno.