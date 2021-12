Feste natalizie: dieci riti scaramantici per propiziare l'amore

Non è vero ma ci credo. E al massimo ci rido sopra. Eppure, se per propiziare l’amore siamo disposte a tutto, ma proprio a tutto, non resta che provare anche le tradizioni della nonna o della bisnonna addirittura. Spulciando tra vecchie leggende , tradizioni consolidate e riti che arrivano da lontano nel tempo e nello spazio, ecco che cosa ci suggeriscono gli antenati per “aiutare” la buona sorte in amore tra Natale e Capodanno . Dato che gli ultimi giorni dell’anno e i primi di quello nuovo sono un momento di bilanci, ma anche di speranze e di progetti, ne abbiamo scovati dieci. Non resta che provare: il trucco affinché funzionino, però, impone di crederci intensamente . Altrimenti non vale.

1. Il bacio sotto il vischio – Per alcuni, il momento migliore è la notte di Natale, per altri è lo scoccare della mezzanotte in cui inizia l’anno nuovo: il bacio sotto il vischio è il più celebre dei rituali propiziatori per la fortuna in amore. La tradizione discende da un’antica leggenda nordica: il vischio è la pianta associata alla dea celtica Freya, sposa del dio Odino e protettrice dell’amore e degli innamorati. La leggenda vuole che uno dei suoi figli uccidesse l'altro con un dardo di vischio: dalle lacrime di Freya, cadute sulla pianta, si generarono bacche salvifiche che riportarono in vita il figlio perduto. Freya, riconoscente, giurò di proteggere chiunque si fosse scambiato un bacio sotto la pianta.

2. Wish tree – Alla lettera, l’albero dei desideri, è un rituale che arriva dall’Irlanda e che dovrebbe aiutare una coppia a stare insieme sempre in pace e in armonia. Si tratta semplicemente di legare un nastro verde, in compagnia del nostro fidanzato ai rami di una pianta di biancospino, esprimendo un desiderio per il futuro in comune.

3. Il tappo di spumante – Una superstizione molto diffusa nel nostro Paese vuole che, facendo saltare il tappo di una bottiglia di spumante per un brindisi di festa, chi viene colpito dal turacciolo si sposerà entro l’anno. Ovviamente tutto dovrebbe accadere in modo casuale, senza l’intervento di un “tiratore scelto” che ci colpisca appositamente.

4. Il primo che passa – Una leggenda sostiene che sarà fortunato in amore per tutto l’anno chi incontrerà, uscendo per la strada, una nuova persona dell’altro sesso la mattina del 1° gennaio.

5. Uno sguardo al futuro – Una tradizione meno nota, ma tutta da provare, dice che la notte di Natale sogneremo il volto del nostro futuro compagno della vita se andremo a dormire camminando a ritroso.

6. Gioielli a croce – Sono doni da evitare assolutamente, specie in occasione delle feste natalizie. Regalare a Natale un gioiello di quella forma potrebbe causare la fine di una storia d’amore e molte sofferenze.

7. Oggetti da non regalare a Natale – La superstizione vuole che, oltre alle croci non si dovrebbero regalare chiavi e coltelli (o altri oggetti taglienti e appuntiti): se proprio non si può evitarlo, bisogna chiedere il pagamento simbolico di una piccola moneta, altrimenti il coltello potrebbe pungere o ferire. Lo stesso vale per i fazzoletti: oggi sono quasi in disuso, ma una volta era consuetudine donare fazzolettini ricamati e vezzosi: anche in questo caso occorre un pagamento simbolico, altrimenti i fazzoletti conterranno lacrime. Infine, se vogliamo dare lunga vita alla nostra relazione, la notte di Natale non si devono cambiare scarpe o pantofole, altrimenti potrebbe esserci una rottura sentimentale.

8 - Il pettine di Santa Lucia - Una tradizione legata a Santa Lucia vuole che, se siamo in cerca di un nuovo amore, prima di dormire dobbiamo pettinarci utilizzando un pettine nuovo, mai usato da altri, e poi nasconderlo sotto il cuscino. Santa Lucia farà comparire nei nostri sogni il nostro principe azzurro. Il momento migliore per il rito è la notte dedicata alla Santa, il 13 dicembre, ma anche Natale va bene.

9 L’erica fa bene all’amore – Per rinforzare il legame con il nostro partner possiamo affidarci alle virtù magiche dell’erica: secondo i Celti, queste piante erano abitate dalle fate: per ottenere il loro aiuto nel consolidare una relazione, possiamo raccogliere un po’ di quest’erba insieme al nostro compagno e poi utilizzarne gli steli e i fiori per intrecciare due braccialetti da portare al polso.

10 – Pulizia e privacy - Infine, se desideriamo conservare il segreto su un nuovo amore, guardiamocene bene dal pulire la casa il giorno di Natale, o almeno non spazziamo i pavimenti. Se proprio non possiamo evitarlo, raccogliamo lo sporco in un punto al centro della stanza, senza raccoglierlo con la paletta: in caso contrario i nostri segreti saranno conosciuti da tutti.