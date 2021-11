Dieci cose che il buon partner non dovrebbe mai fare alla sua compagna

Anche se una brutta giornata può capitare a tutti, per quanto possiamo sentirci stanchi e stressati , ci sono comportamenti che non ci si dovrebbe mai permettere nei confronti del proprio partner e che dobbiamo tollerare. Certi gesti denotano non solo una profonda scortesia, ma soprattutto una mancanza di rispetto e di empatia sulla quale è necessario prendere posizione e confrontarsi con il proprio compagno o compagna. Ecco allora i dieci comportamenti “da gentiluomo” che ogni partner dovrebbe mettere in pratica e che una donna ha il diritto di pretendere (e naturalmente vale il reciproco).

1 Rispetterà la nostra privacy - In una relazione sana non dovrebbe essere necessario nascondere nulla, ma una sfera intima e privata è un diritto inviolabile, anche per quanto riguarda messaggi, e-mail e post sui social network. Un buon partner non andrà a curiosare nel computer o nello smartphone della sua compagna, non le chiederà di cancellare nomi o bloccare contatti: al massimo potrà chiederle di evitare certe persone o relazioni, ma la scelta spetterà sempre a lei.

2 Non ci farà mai mancare il suo appoggio – Una relazione sana è una strada a due sensi, in cui le energie dell’uno fluiscono nell’altro e viceversa. Per questo non deve mai mancarci la certezza di avere il partner dalla nostra parte, pronto a sostenerci in qualunque situazione, anche se non condivide fino in fondo le nostre posizioni. Soprattutto dobbiamo sentirci sostenute nei momenti difficili della vita, quando si devono affrontare dispiaceri o difficoltà.

3 Riconoscerà il nostro valore e non ci farà mai sentire il bisogno di dimostrarglielo – Se mai ci capitasse di sentire la necessità di mostrare al nostro compagno il nostro valore, significa che la relazione è finita. Due persone stanno insieme perché si accettano e si apprezzano così come sono, amando anche per i rispettivi difetti e limiti. Il valore di una persona non può e non deve essere esibito a comando, perché coinvolge le sfere più intime del sè.



4 Non criticherà il nostro aspetto o il nostro look– Gli esempi non si contano: i capelli corti non ti stanno bene, dovresti farli crescere; hai qualche chilo di troppo, perché non ti metti a dieta; dovresti truccarti di più o di meno. Se non si tratta di amorevoli suggerimenti, pronunciati con leggerezza e con evidente affetto, sono parole che minano l’autostima e ci fanno sentire inadeguate e a disagio con noi stesse. Se lui esprime un suggerimento o ci chiede di mostrarci in un certo modo per lui, possiamo scegliere di accontentarlo, ma se la critica è frequente e non costruttiva, è un sonoro campanello di allarme.

5 Non ci farà mai sentire sole – Se il nostro compagno “vive di rendita” nella relazione, non dedica energia e attenzione al rapporto, è il caso di mettere a tema la situazione. Una coppia deve formare una squadra, motivata e solida, in cui ciascuno fa la sua parte. E sentirsi soli non è accettabile.

6 Non ci farà mai sentire come un “piano B” – Ciascuno ha diritto ad avere una propria rete di amici e una vita sociale, ma dobbiamo mai provare la sensazione di essere un ripiego. Se lui ha una lista di priorità, abbiamo il diritto di sapere con certezza che siamo al vertice della classifica o, per l meno, nella parte alta di essa.

7 Non ci mancherà mai di rispetto – Sembra scontato, eppure non lo è. Il rispetto reciproco, nelle sue innumerevoli sfaccettature, è un ingrediente base che non deve mancare e che, se è il caso, siamo autorizzate a pretendere. Naturalmente con la dovuta cortesia, per non mancare di rispetto a nostra volta.

8 Non eviterà i discorsi “difficili” – Quando i nodi vengono al pettine, tirarsi indietro è sbagliato e controproducente. In una relazione sana, ciascuno dei partner dovrebbe sentirsi sempre libero di affrontare qualsiasi argomento con il partner, compresi quelli più intimi e delicati, persino quelli imbarazzanti. E se capita di scontrarsi e litigare, meglio affrontare lo scontro con animo costruttivo, senza cedere “per amor di pace”.

9 Non si prenderà mai gioco di noi – Imbrogli, bugie, malintesi veri o presunti: tutto questo non deve accadere perché comportamenti di questo tipo minano la fiducia e costituiscono un vero e proprio tradimento. Se fatti del genere diventano frequenti, è segno che si avvicina il momento di cambiare strada. Tuto questo vale, a maggior ragione, per l’infedeltà: la monogamia deve essere una scelta condivisa, ma una volta accettata, il tradimento comporta la rottura di un patto di fiducia.

10 Non sarà MAI violento nei nostri confronti - La violenza, che sia verbale, psicologica o addirittura fisica, non deve MAI essere accettata. Davanti a questi tipi di abusi c’è una soluzione sola: fuggire senza esitare e senza attendere un solo istante.