Farfalle nello stomaco: è chimica delle emozioni, non un modo di dire

L’espressione viene dall’inglese “to have butterflies in one's stomach ” ed esprime la curiosa sensazione di formicolio che si avverte nell’addome quando siamo sottoposti a una intensa emozione. Quando sono associate all’euforia dell’innamoramento si accompagnano a un senso di gioiosa eccitazione e di aspettativa di piacevoli situazioni, ma possono presentarsi in tutti i momenti di intenso carico emotivo, anche non positivo. Il fenomeno è studiato fin dal primo Novecento, periodo in cui sono stati condotti i primi studi sul sistema nervoso autonomo, ossia dei meccanismi che regolano alcune funzioni spontanee dell’organismo, tra cui la digestione, la respirazione o la circolazione del sangue. Uno dei pionieri in questo campo è stato il fisiologo britannico John Newport Langley, che per primo ha studiato i meccanismi neurologici che presiedono al lavoro di alcuni organi interni, come il cuore, lo stomaco e l’intestino. Proprio dall’approfondimento di questi primi studi è derivata la consapevolezza che il nostro sistema enterico agisce come un secondo cervello: l’apparato intestinale si comporta in modo indipendente dal sistema nervoso centrale e si pensa che sia la sede delle reazioni istintive e primordiali, scatenate dal sistema nervoso ortosimpatico e legate al meccanismo attacco di “attacco-fuga”, tipico delle reazioni immediate in caso ci si trovi in presenza di un potenziale pericolo.